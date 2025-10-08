Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Una fuerte movilización de equipos de emergencia se registró esta tarde en la alcaldía Tláhuac, luego de que una pipa de transporte de gas LP provocara una fuga en su línea de abastecimiento, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió sobre avenida Tláhuac, a la altura de Gallo de Oro, en la colonia Santa Ana Poniente, cuando una de las llantas del vehículo se ponchó.

El conductor perdió el control y terminó impactado contra el camellón central, lo que ocasionó la fuga de gas.

Esta tarde se registra una intensa movilización de servicios de emergencia por una pipa de gas que se impacta y provoca que se genere una fuga de gas en Av. Tláhuac y Gallo de oro la nopalera @TlahuacRenace @Bomberos_CDMX @SSC_CDMX laborando.#TomePrecauciones pic.twitter.com/Ns0X2bYZVK — Madeel IZG (@IzgMadeel) October 8, 2025

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Protección Civil de Tláhuac, así como los equipos de bomberos quienes implementaron un cerco de seguridad para evitar riesgos a la población.

Como medida preventiva, el personal de tránsito realizó cortes a la circulación sobre avenida Tláhuac en ambos sentidos, mientras los vulcanos controlaban la fuga con maniobras especializadas y aseguraban la zona.

Las autoridades informaron que no se registraron afectaciones a establecimientos cercanos ni a los vecinos del área, y que la fuga fue totalmente controlada sin riesgo de explosión.

Equipos de emergencia laboraron para controlar una fuga registrada en una pipa cargada con el 7% de su capacidad, a consecuencia del choque con un vehículo en Av. Tláhuac, Col. Santa Ana Poniente, @TlahuacRenace.



Personal de @Bomberos_CDMX cerró la válvula de emergencia.… pic.twitter.com/zWRFoFBhzN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 8, 2025

