Más Información

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Una fuerte movilización de equipos de emergencia se registró esta tarde en la , luego de que una en su línea de abastecimiento, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió sobre avenida Tláhuac, a la altura de Gallo de Oro, en la , cuando una de las llantas del vehículo se ponchó.

El conductor perdió el control y terminó impactado contra el camellón central, lo que ocasionó la fuga de gas.

Lee también:

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Protección Civil de Tláhuac, así como los equipos de bomberos quienes implementaron un cerco de seguridad para evitar riesgos a la población.

Como medida preventiva, el personal de tránsito realizó cortes a la circulación sobre avenida Tláhuac en ambos sentidos, mientras los vulcanos controlaban la fuga con maniobras especializadas y aseguraban la zona.

Las autoridades informaron que no se registraron afectaciones a establecimientos cercanos ni a los vecinos del área, y que la fuga fue totalmente controlada sin riesgo de explosión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses