La secretaria de Obras y Servicios (Sobse) lanzó una nueva licitación para rehabilitar el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, con el fin de mejorar la movilidad en la zona aledaña al estadio Banorte por el Mundial 2026.

En la Gaceta de la Ciudad de México la dependencia publicó este miércoles, la licitación para contratar a las empresas que realizarán los trabajos de mantenimiento y cambio de imagen urbana del puente peatonal Cetram Huipulco-Estadio Azteca, ubicado en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Se prevé que estos trabajos inicien a finales de octubre, y se requiere que las empresas cuenten con un capital de 23 millones de pesos.

Expuso que el costo de las bases para que las empresas conozcan a detalle el proyecto y requisitos es de 20 mil pesos.

Esta es la segunda licitación de trabajos que realiza ya que el pasado septiembre convocó a empresas interesadas en realizar las obras en el Cetram que conecta con el antiguo Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte. Las obras que mejorarán el paradero, tendrán una duración del 30 de octubre al 31 de diciembre y se prevé que duren 63 días hábiles.

