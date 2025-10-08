Más Información

Trump asegura que Israel y Hamas "han firmado primera fase de nuestro Plan de Paz"

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Niegan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; continúa preso en el Altiplano

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y ex Monarcas de Morelia, a los 69 años

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

La secretaria de Obras y Servicios () lanzó una nueva licitación para rehabilitar el Centro de Transferencia Modal () Huipulco, con el fin de mejorar la movilidad en la zona aledaña al estadio Banorte por el Mundial 2026.

En la Gaceta de la Ciudad de México la dependencia publicó este miércoles, la licitación para contratar a las empresas que realizarán los trabajos de mantenimiento y cambio de imagen urbana del , ubicado en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Se prevé que estos trabajos inicien a finales de octubre, y se requiere que las empresas cuenten con un capital de 23 millones de pesos.

Expuso que el costo de las bases para que las empresas conozcan a detalle el proyecto y requisitos es de 20 mil pesos.

Esta es la segunda licitación de trabajos que realiza ya que el pasado septiembre convocó a empresas interesadas en realizar las obras en el Cetram que conecta con el antiguo Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte. Las obras que mejorarán el paradero, tendrán una duración del 30 de octubre al 31 de diciembre y se prevé que duren 63 días hábiles.

