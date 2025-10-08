La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) informó que comenzó con el proceso de revisión y recepción de documentos de los primeros 56 grupos de sociedades cooperativas que aspiran a participar en el programa “Economía Social de la Ciudad de México 2025”, quienes previamente realizaron su pre registro en línea.

Se destinarán 140 millones de pesos para apoyar a 5 mil 68 personas cooperativistas a través de cuatro subprogramas de la economía social, en los que se les proporcionará asesoría técnica especializada y capacitación laboral.

En un comunicado, la dependencia señaló que, para ello, personal de Atención a Cooperativas recibió la documentación de los primeros grupos de cooperativistas que solicitan formar parte del subprograma “Creación de Empresas Sociales”, que otorga un apoyo económico de hasta 80 mil pesos como capital semilla destinado a gastos de operación: adquisición de maquinaria, herramientas y materia prima.

Recordó que la documentación básica que debe presentar cada persona integrante de las cooperativas aspirantes es: comprobante de domicilio en la Ciudad de México, identificación oficial vigente, constancia de situación fiscal, y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Asimismo, expuso, como cooperativa se debe presentar un comprobante de domicilio del lugar donde se va a llevar a cabo la actividad productiva o de servicios, y la constancia de denominación de uso del nombre o razón social de la cooperativa.

Agregó que para realizar el pre registro y consultar más información del programa y sus cuatro subprogramas se puede visitar la siguiente liga: https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/apoyo-para-el-desarrollo-de-sociedades-cooperativas-de-la-ciudad-de-mexico

Manifestó que en los próximos días continuará la recepción y revisión de documentos para las cooperativas aspirantes que ya tengan su pre registro de acceso al subprograma “Fortalecimiento de Empresas Sociales”, el cual apoya con 120 mil pesos para cada cooperativa de producción y servicios ya formalmente constituida, con la finalidad de mejorar y consolidar su proyecto productivo.

Detalló que el horario de atención es de 10:00 a 18:00 horas, en los días que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo establezca de acuerdo con cada uno de los cuatro subprogramas que integran el programa “Economía Social de la Ciudad de México 2025”.

De acuerdo con lo establecido en el marco jurídico de la convocatoria de este programa, las cooperativas aspirantes tienen hasta el viernes 17 de octubre para poder realizar el procedimiento de registro.

