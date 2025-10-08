La Mega Procesión de las Catrinas 2025 se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, con un recorrido que partirá desde la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia.

En conferencia de prensa realizada en el Salón Tenampa, en Garibaldi, Jessica Esquivias, fundadora y productora del evento, informó que, desde las 8:00 horas, maquillistas estarán disponibles para caracterizar a los asistentes, mientras que la procesión dará inicio oficialmente a las 18:00 horas.

De acuerdo a la productoras, para esta quinta edición participarán alrededor de 15 mil voluntarios, distribuidos en 40 contingentes temáticos, entre ellos novias, runners, integrantes de la comunidad lgbt, madres buscadoras, además, de la participación de 250 maquillistas.

Para esta quinta edición participarán alrededor de 15 mil voluntarios Foto: Arantxa Meave

“Es mucho más que un desfile, es un mensaje de amor, un homenaje a la vida, a la memoria y a la igualdad”, expresó Esquivias.

La productora anunció la colaboración de ONU Mujeres, cuya participación busca reforzar el mensaje de equidad e inclusión que distingue a la procesión.

“La finalidad con la que participamos este año en la Mega Procesión de las Catrinas es precisamente un llamado por la igualdad entre mujeres y hombres, reconociendo el valor que tienen las catrinas en México y su papel crucial en nuestra cultura”, señaló Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en México.

La productora anunció la colaboración de ONU Mujeres Foto: San Germán

Esquivias solicitó el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para que el recorrido pueda concluir en el Zócalo capitalino, donde se levantaría un escenario especial para que catrinas y catrines celebren con música y danza.

“Quiero oírlos bailando, cantando y gritando entre luces y flores, recordando la igualdad, la memoria y la esperanza”, añadió Esquivias.

