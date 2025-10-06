La Autoridad del Centro Histórico (ACH) convocó a vecinos, colectivos, instituciones y organizaciones a participar en el Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025 que se llevará a cabo del próximo 28 de octubre al 3 de noviembre, y cuya temática serán los 700 años de la Fundación de Tenochtitlán.

Indicó que esto a fin de fortalecer la identidad, el sentido de comunidad y la preservación artística alusiva a esta festividad en los perímetros A y B del primer cuadro de la capital, mediante la exhibición de más de 250 ofrendas.

El coordinador General de la ACH, Carlos Cervantes, indicó que en esta edición será sólo festival y no concurso, en el que se reconocerá a todas las ofrendas participantes por su originalidad, narrativa, calidad estética o valor cultural.

El coordinador General de la ACH, Carlos Cervantes, indicó que en esta edición será sólo festival y no concurso(06/10/2025). Foto: Especial

Lee también Cumplen segunda orden de aprehensión contra Norma "N", acusada de participar en homicidios de colaboradores de Brugada

"Para que aflore la creatividad y la participación, se le dé un reconocimiento a los participantes sin tener un tema de competencia o de concurso; finalmente, todos los trabajos son de reconocerse. Es un esfuerzo muy importante tanto vecinos, comercios, instituciones educativas y de gobierno”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

En un comunicado, la Autoridad del Centro Histórico manifestó que el registro se llevará a cabo del próximo 6 al 25 de octubre de manera totalmente gratuita, y se podrá realizar a través de un formulario disponible en la página web de la dependencia.

Detalló que los requisitos de participación son que las ofrendas deberán ser exhibidas en un espacio público; no se permitirán arreglos florales independientes (sólo como complemento de las ofrendas o catrinas), lenguaje narrativo o visual y la colocación de materiales seguros para visitantes o inmuebles.

Invitan a participar en el Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025 (06/10/2025). Foto: Especial

Lee también Activan alerta amarilla por lluvias y posible granizo en 11 alcaldías de la CDMX hoy, 6 de octubre

Señaló que cada participante será responsable del cuidado y desmontaje de su propuesta cultural.

Adelantó que se entregarán reconocimientos simbólicos o menciones especiales definidos de manera institucional, dependiendo de la propuesta que destaque su originalidad, narrativa o calidad estética.

"Todos los participantes recibirán constancia y se harán distinciones especiales con mención en redes sociales oficiales de la ACH", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov