Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la CDMX cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión a Norma "N", por los homicidios de los colaboradores de la jefa de Gobierno, ocurrido en mayo pasado.

La mujer estaba bajo proceso en el penal de Santa Martha Acatitla por los delitos de contra la salud y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas tras ser detenida el 20 de agosto pasado.

Las investigaciones señalan que Norma "N" otorgó información de las víctimas y fue parte de los sujetos que vigilaron por varios días a Ximena Guzmán, secretaria particular de la mandataria capitalina y a su asesor José Muñoz.

En total las autoridades detuvieron a 13 personas que están ligadas con el crimen que ocurrió sobre , en la alcaldía Benito Juárez, donde los funcionarios fueron atacados a balazos.

Todos están vinculados a proceso por distintos delitos como narcomenudeo o posesión de armas de fuego.

En las próximas horas un Juez de Control determinará si vincula o no a proceso a Norma "N", quien fue detenida junto con otro sujeto en el Estado de México.

