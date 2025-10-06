La alcaldía Tlalpan dio a conocer que instruyó una revisión inmediata de los protocolos y condiciones operativas del proveedor de una pipa que estuvo involucrada en un accidente que dejó dos personas sin vida en la carretera libre México-Cuernavaca, a la altura de la colonia Chimalcoyoc.

Asimismo, anunció el refuerzo de las medidas de supervisión y seguridad vial en tramos críticos de la demarcación, en tanto se determina con claridad el origen del percance y las responsabilidades correspondientes.

En un comunicado, la alcaldía lamentó el fallecimiento de las dos personas y precisó que, de acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró entre una motocicleta y un carro-tanque tipo pipa.

Señaló que las autoridades correspondientes, tanto de la alcaldía como del Gobierno de la Ciudad de México, ya se encuentran en el lugar, brindando atención y realizando las diligencias pertinentes.

“Las investigaciones serán desarrolladas por las autoridades competentes en coordinación con la prestadora del servicio, toda vez que la unidad involucrada opera bajo un esquema de prestación de servicios y arrendamiento externo. El vehículo y su operador pertenecen a dicha sociedad, la cual es responsable de su personal y del cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos. Este modelo de contratación establece que los proveedores brindan el servicio integral, incluyendo unidades y personal, bajo lineamientos específicos”, puntualizó la alcaldía.

Asimismo, la alcaldía expresó su solidaridad con las familias afectadas y precisó que se apoyará la investigación hasta sus últimas consecuencias legales, en estricto apego a las determinaciones que establezcan las autoridades competentes.

