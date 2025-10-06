Más Información

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Birmex da contrato a empresa cuestionada

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron al conductor de una pipa de agua potable que presuntamentemet arrolló a dos personas que perdieron la vida, en calles de la colonia Chimalcocoyoc, en la

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados fueron alertados vía frecuencia de radio sobre un percance vial ocurrido en la Carretera Federal México–Cuernavaca y Clavel Norte, por lo que se trasladaron de inmediato al sitio.

Al llegar, los oficiales observaron que debajo de la unidad se encontraba un hombre inconsciente junto a una motocicleta, mientras que, a unos metros, una mujer yacía sobre la cinta asfáltica. Los policías acordonaron la zona y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Lee también

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar y brindaron atención a las víctimas; sin embargo, tras la valoración médica, confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

El conductor de la pipa fue detenido en el sitio y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas del incidente.

Las autoridades iniciaron las diligencias periciales y el retiro de los vehículos involucrados, mientras que la SSC informó que continuará colaborando con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses