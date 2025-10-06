Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron al conductor de una pipa de agua potable que presuntamentemet arrolló a dos personas que perdieron la vida, en calles de la colonia Chimalcocoyoc, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados fueron alertados vía frecuencia de radio sobre un percance vial ocurrido en la Carretera Federal México–Cuernavaca y Clavel Norte, por lo que se trasladaron de inmediato al sitio.

Al llegar, los oficiales observaron que debajo de la unidad se encontraba un hombre inconsciente junto a una motocicleta, mientras que, a unos metros, una mujer yacía sobre la cinta asfáltica. Los policías acordonaron la zona y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar y brindaron atención a las víctimas; sin embargo, tras la valoración médica, confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

El conductor de la pipa fue detenido en el sitio y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas del incidente.

Las autoridades iniciaron las diligencias periciales y el retiro de los vehículos involucrados, mientras que la SSC informó que continuará colaborando con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

