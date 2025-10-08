Con miras a reducir el 50% de los residuos para 2030, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la instalación formal de la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México (AGIR).

Al instalar el órgano de gobierno de esta nueva agencia, la mandataria recordó que diariamente, la infraestructura de la ciudad recibe 8 mil 600 toneladas de residuos. Indicó que sólo las alcaldías con más población de la capital: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, generan 37.6% de los desechos de la capital.

“Declaro oficialmente instalado este órgano de gobierno quien a partir del día de hoy tiene la importante tarea de guiar a la Agencia de Gestión Integral de Residuos en la construcción de la Ciudad de México que soñamos, una ciudad circular donde los residuos se convierten en recursos y oportunidades”, precisó al instalar este nuevo organismo.

Esta nueva agencia para la separación y administración de residuos en la capital se creó en noviembre del año pasado.

