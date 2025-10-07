Más Información

Durante el Zócalo Ciudadano de este martes, la jefa de Gobierno, , presentó de manera oficial a , nueva secretaria de la Contraloría General de la CDMX, como parte de su gabinete y adelantó que próximamente presentarán un proyecto para esta dependencia.

Acompañada por otros miembros de su gabinete, Brugada Molina destacó la trayectoria de Nashieli Ramírez en la , en donde dijo, siempre estuvo del lado de las víctimas y resaltó que la nueva contralora fue electa por unanimidad por el Congreso local.

“Hoy en el Congreso de la Ciudad de México nombraron a Nashieli Ramírez como secretaria de la Contraloría del Gobierno de la ciudad; Nashieli es una persona muy importante en esta ciudad, ella dirigió la Comisión de Derechos Humanos durante este tiempo -fueron ocho años- de una manera muy importante, siempre del lado de las víctimas”, dijo.

Afirmó que más adelante presentará un proyecto que ayude a garantizar un gobierno honrado y eficiente en la capital del país, que esté a la altura de las demandas y necesidades de la ciudadanía.

Al tomar la palabra, Ramírez Hernández destacó que los derechos humanos están ligados a lo que hace la Contraloría General de la capital, y afirmó que se buscará hacer una dependencia más de territorio que de escritorio.

dmrr/cr

