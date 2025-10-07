Durante el Zócalo Ciudadano de este martes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó de manera oficial a Nashieli Ramírez, nueva secretaria de la Contraloría General de la CDMX, como parte de su gabinete y adelantó que próximamente presentarán un proyecto para esta dependencia.

Acompañada por otros miembros de su gabinete, Brugada Molina destacó la trayectoria de Nashieli Ramírez en la Comisión de Derechos Humanos de la capital, en donde dijo, siempre estuvo del lado de las víctimas y resaltó que la nueva contralora fue electa por unanimidad por el Congreso local.

“Hoy en el Congreso de la Ciudad de México nombraron a Nashieli Ramírez como secretaria de la Contraloría del Gobierno de la ciudad; Nashieli es una persona muy importante en esta ciudad, ella dirigió la Comisión de Derechos Humanos durante este tiempo -fueron ocho años- de una manera muy importante, siempre del lado de las víctimas”, dijo.

Afirmó que más adelante presentará un proyecto que ayude a garantizar un gobierno honrado y eficiente en la capital del país, que esté a la altura de las demandas y necesidades de la ciudadanía.

Al tomar la palabra, Ramírez Hernández destacó que los derechos humanos están ligados a lo que hace la Contraloría General de la capital, y afirmó que se buscará hacer una dependencia más de territorio que de escritorio.

