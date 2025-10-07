La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que durante la marcha Pro Palestina, y que se dirige hacia la embajada de Estados Unidos, personal de la Policía Metropolitana realizó un control preventivo a un grupo de participantes que fueron observados con objetos aptos para agredir.

Al momento, se resguardaron mochilas en las que había piedras, botellas de vidrio y cohetes, así como un martillo; no hay personas detenidas por estos hechos.

La SSC informó que durante el acompañamiento de la marcha Pro Palestina, elementos de la Policía Metropolitana aseguraron a un grupo de encapuchados un martillo, una barra de metal y una mochila en la que portaban pintura en aerosol.

Posteriormente, a otro grupo de embozados asistentes a la marcha les aseguraron cuatro mochilas con rocas y una más donde transportaban pirotecnia.

