Más Información

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha Pro Palestina en CDMX; policía decomisa martillos, botellas de vidrio y cohetes durante operativo

Marcha Pro Palestina en CDMX; policía decomisa martillos, botellas de vidrio y cohetes durante operativo

Mora, a escena; Chile vs México, en vivo

Mora, a escena; Chile vs México, en vivo

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que durante la , y que se dirige hacia la embajada de Estados Unidos, personal de la Policía Metropolitana realizó un control preventivo a un grupo de participantes que fueron observados con objetos aptos para agredir.

Al momento, se mochilas en las que había piedras, botellas de vidrio y cohetes, así como un martillo; no hay personas detenidas por estos hechos.

No hay personas detenidas por estos hechos Foto: Especial.
No hay personas detenidas por estos hechos Foto: Especial.

La SSC informó que durante el acompañamiento de la marcha Pro Palestina, elementos de la Policía Metropolitana aseguraron a un grupo de encapuchados un martillo, una barra de metal y una mochila en la que portaban pintura en aerosol.

Posteriormente, a otro grupo de embozados asistentes a la marcha les aseguraron cuatro mochilas con rocas y una más donde transportaban pirotecnia.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses