Al cumplirse este 7 de octubre dos años de la , en la Ciudad de México salieron a protestar miles de personas rumbo a la embajada de Estados Unidos.

Minutos después de las 16:00 horas avanzó la movilización , que partió frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y es encabezada por la Coordinadora Nacional de , que agrupa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del STUNAM, Sindicato de Trabajadores Petroleros y del Sindicato de Telefonistas, entre otros.

Estudiantes de diversas instituciones portan la bandera monumental, que se prevé llegue hasta la embajada estadounidense, sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Estudiantes de diversas instituciones portan la bandera monumental, mientras que con machete arriba, habitantes de San Mateo Atenco acompañan la manifestación.

Piden que gobierno de Sheinbaum rompa relaciones con Israel

Entre gritos y carteles, insistieron en que el Gobierno de la presidenta debe romper relaciones con Israel.

Exigieron además que las seis personas que fueron liberadas por Israel, detenidas cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza, sean repatriadas a México con seguridad.

Comienza la marcha de colectivos pro Palestina hacia la embajada de Estados Unidos en México (7/10/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Comienza la marcha de colectivos pro Palestina hacia la embajada de Estados Unidos en México (7/10/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

