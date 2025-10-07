Más Información
Al cumplirse este 7 de octubre dos años de la Guerra en la Franja de Gaza, en la Ciudad de México salieron a protestar miles de personas rumbo a la embajada de Estados Unidos.
Minutos después de las 16:00 horas avanzó la movilización pro Palestina, que partió frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y es encabezada por la Coordinadora Nacional de Sindicatos, que agrupa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del STUNAM, Sindicato de Trabajadores Petroleros y del Sindicato de Telefonistas, entre otros.
Estudiantes de diversas instituciones portan la bandera monumental, que se prevé llegue hasta la embajada estadounidense, sobre la avenida Paseo de la Reforma.
Piden que gobierno de Sheinbaum rompa relaciones con Israel
Entre gritos y carteles, insistieron en que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe romper relaciones con Israel.
Exigieron además que las seis personas que fueron liberadas por Israel, detenidas cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza, sean repatriadas a México con seguridad.
