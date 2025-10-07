Al cumplirse este 7 de octubre dos años de la Guerra en la Franja de Gaza, en la Ciudad de México salieron a protestar miles de personas rumbo a la embajada de Estados Unidos.

Minutos después de las 16:00 horas avanzó la movilización pro Palestina, que partió frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y es encabezada por la Coordinadora Nacional de Sindicatos, que agrupa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del STUNAM, Sindicato de Trabajadores Petroleros y del Sindicato de Telefonistas, entre otros.

Estudiantes de diversas instituciones portan la bandera monumental, que se prevé llegue hasta la embajada estadounidense, sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Lee también Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

🇵🇸🔴 Cientos de personas se manifiestan durante la tarde de este martes, en avenida Juárez rumbo a la Embajada de Estados Unidos, exigiendo el fin del conflicto con Israel y denunciando lo que consideran un genocidio en Palestina.



📸 #FOTOS Gabriel Pano de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/7uBIt2qrFZ — El Universal (@El_Universal_Mx) October 7, 2025

Estudiantes de diversas instituciones portan la bandera monumental, mientras que con machete arriba, habitantes de San Mateo Atenco acompañan la manifestación.

Piden que gobierno de Sheinbaum rompa relaciones con Israel

Entre gritos y carteles, insistieron en que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe romper relaciones con Israel.

Exigieron además que las seis personas que fueron liberadas por Israel, detenidas cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza, sean repatriadas a México con seguridad.

Lee también FOTOS: Estudiantes se manifiestan en la CDMX contra el genocidio en Gaza

🇵🇸🚨Manifestantes pro Palestina comienzan a concentrarse en las inmediaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para marchar hacia la Embajada de Estados Unidos.



📽️ #VIDEO Eduardo Dina de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/gydY149FEd — El Universal (@El_Universal_Mx) October 7, 2025

Comienza la marcha de colectivos pro Palestina hacia la embajada de Estados Unidos en México (7/10/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

🇵🇸🗣️Al cumplirse dos años de la Guerra en la Franja de Gaza, miles de personas se movilizan en la CDMX rumbo a la Embajada de Estados Unidos. La protesta, que partió frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, está encabezada por la Coordinadora Nacional de Sindicatos.… pic.twitter.com/pHLCP4bq0C — El Universal (@El_Universal_Mx) October 7, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc