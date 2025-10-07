Estudiantes de diversas escuelas se manifiestan a las afueras de la embajada de Estados Unidos en México contra el genocidio en la Franja de Gaza.

Estudiantes de diversas escuelas se manifiestan a las afueras de la embajada de Estados Unidos en México contra el genocidio en Gaza, en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Lee también Piden organizaciones sociales a Sheinbaum romper relaciones con Israel; de no hacerlo, será cómplice del genocidio, señalan

Jóvenes con carteles en mano gritan consignas a favor de palestinos en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Estudiantes muestran su apoyo a Palestina frente a la embajada de Estados Unidos en México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también "Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel

Dos mujeres muestran en una manta su repudio a la guerra en Gaza, en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Un estudiantes con un cartel muestra su apoyo a Palestina durante una manifestación en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también Trump urge a Hamas e Israel a "moverse rápido" en las negociaciones sobre un alto el fuego

Estudiantes despliegan una bandera monumental de Palestina en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot