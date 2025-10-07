Más Información
Estudiantes de diversas escuelas se manifiestan a las afueras de la embajada de Estados Unidos en México contra el genocidio en la Franja de Gaza.
Estudiantes de diversas escuelas se manifiestan a las afueras de la embajada de Estados Unidos en México contra el genocidio en Gaza, en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Jóvenes con carteles en mano gritan consignas a favor de palestinos en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Estudiantes muestran su apoyo a Palestina frente a la embajada de Estados Unidos en México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Dos mujeres muestran en una manta su repudio a la guerra en Gaza, en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Un estudiantes con un cartel muestra su apoyo a Palestina durante una manifestación en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Estudiantes despliegan una bandera monumental de Palestina en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
