Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Diputados avalan reforma contra extorsión; la envían al Ejecutivo para su publicación

Estudiantes de diversas escuelas se manifiestan a las afueras de la embajada de Estados Unidos en México contra el genocidio en la .

Estudiantes de diversas escuelas se manifiestan a las afueras de la embajada de Estados Unidos en México contra el genocidio en Gaza, en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Jóvenes con carteles en mano gritan consignas a favor de palestinos en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Estudiantes muestran su apoyo a Palestina frente a la embajada de Estados Unidos en México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Dos mujeres muestran en una manta su repudio a la guerra en Gaza, en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Un estudiantes con un cartel muestra su apoyo a Palestina durante una manifestación en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Estudiantes despliegan una bandera monumental de Palestina en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
