Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, afirmó que la detención de él y cinco connacionales más cuando se dirigían a entregar ayuda humanitaria a Gaza, abordo de la Flotilla Global Sumud, fue un caso de secuestro y tortura psicológica.

En el programa con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Ledesma Arronte mandó audios donde declaró que ya están en Jordania y están bien.

"Este es un caso de secuestro y tortura psicológica y tortura física", denunció el periodista en los audios que presentaron en el programa.

Narró que con una especie de llave le torcieron los brazos y hombros hacia atrás y lo tumbaron.

Agregó que también fueron incomunicados de forma inaceptable, porque no existía delito para que se les incomunicara, sumado a las torturas psicológicas.

"Me tumbaron poniendo las rodillas en la espalda baja. Ya conseguí una faja [...] Espero que no es grave o si esté presionando algunos nervios, me ha molestado mucho y hoy en la madrugada se me dormían un poco los brazos y las manos, no sé si está relacionado con eso o no. Hay toda una historia dentro del penal de máxima seguridad donde estuvimos presos e incomunicados de manera inaceptable", indicó.

Señaló que afortunadamente ya están afuera de Israel y nadie perdió la vida. Agradeció a los mexicanos que estuvieron apoyando y que la mesa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue clave para su liberación.

Salida de los 6 mexicanos de Israel es una victoria: David Peña

David Peña, asesor legal de los seis mexicanos retenidos en Israel, informó que tras la salida de los connacionales, el único que ha dado su testimonio sobre lo ocurrido durante la detención, fue Ernesto Ledesma Arronte, quien contó que lo golpearon.

"Ernesto Ledesma nos señaló que sí fue golpeado, fue golpeado en el piso y tiene dolor en la espalda baja, desde el momento de la detención y hasta el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones, en cuanto lleguen a México se hará una inspección médica, una inspección psicológica, un dictamen psicológico también, para ver en las condiciones que están. Él es el único, hasta el momento, que ha señalado que fue golpeado en la detención", contó el asesor legal de los mexicanos, en entrevista para Grupo Fórmula.

Peña afirmó que la salida de los 6 mexicanos de Israel es una victoria porque se logró el impacto deseado y el estado de Israel no los acusó de algún delito.

Detalló que al momento los mexicanos se encuentran en trayecto de vuelo entre Amán y Estambul, junto con autoridades mexicanas. A partir de ahí ya se determinará las rutas elegidas para México; sin embargo, mencionó que Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán vive en Europa y no se sabe si va a llegar a México o irá directo a Europa.

Explicó que estuvieron detenidos seis días y que una vez fuera lo primero que hicieron fue contactarse con sus familiares.

Precisó que este es de los últimos grupos que está deportando Israel y enfatizó que hasta ayer llevaban 323 personas liberadas.

Mexicanos retenidos en Israel son trasladados a Jordania para su repatriación

Este martes 7 de octubre la SRE informó que las seis personas mexicanas que fueron detenidas por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza ya salieron para ser repatriadas a México.

La SRE indicó que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, fueron acompañados por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, quien los acompañará hasta la Ciudad de México.

