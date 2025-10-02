Más Información

La embajada de Israel en México reportó que las seis personas detenidas cuando iban a para llevar ayuda humanitaria están sanos y salvos, tras haber sido traslados a un centro de detención en Ketziot.

Indicó que las y los connacionales, e integrantes de otros países de la Flotilla Global Sumud, intentaron violar el "legítimo bloqueo" sobre la Franja de Gaza y por eso se llevó a cabo un operativo de seguridad en el que no se registraron incidentes de violencia.

"En colaboración con personal consular de sus respectivos países, se está llevando a cabo un proceso coordinado para su pronta repatriación, el cual se espera concluya en los próximos días", destacó la embajada israelí.

La representación diplomática señaló que ha mantenido comunicación directa con las autoridades mexicanas y con la Embajada de México en territorio israelí para seguir atendiendo sus solicitudes para facilitar el acompañamiento a los mexicanos involucrados.

Aseguró que la integridad física y los derechos de todas las personas que participaron en la flotilla están plenamente garantizados.

Recordó que "un número significativo" de embarcaciones fue interceptado y sus tripulantes fueron trasladados a tierra: "ha reiterado en múltiples ocasiones que el ingreso a una zona de conflicto activo como Gaza no es posible".

