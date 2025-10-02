Diálogo Nacional por la Paz -integrado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, Dimensión Episcopal para los Laicos, Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y Jesuitas México- condenó enérgicamente la intercepción de la Flotilla Global Sumud, por parte de fuerzas israelís en aguas internacionales, durante su misión humanitaria hacia la Franja de Gaza.

“En la flotilla viajaban mexicanas y mexicanos, por ello exigimos su regreso inmediato y seguro a territorio nacional, con pleno respeto a sus derechos humanos, integridad física y debido proceso”, señalaron en un comunicado.

Asimismo, exigieron que el “fin del genocidio en Gaza”, alto al fuego permanente, acceso amplio, sostenido, de ayuda humanitaria por todas las vías y rutas seguras para personal médico y de rescate.

Lee también SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

También protección consular sin dilación para todas y todos los mexicanos a bordo, localización, verificación de su estado de salud, acceso a asistencia legal y comunicación con sus familias.

Así como garantías de integridad y liberación inmediata de todas las personas civiles detenidas durante la intercepción de la Flotilla Sumud; y observancia del derecho internacional, cese de acciones en aguas internacionales contra misiones humanitarias y rendición de cuentas ante instancias multilaterales competentes.

Lee también Corte aplaza proyecto de Lenia Batres sobre indemnizaciones por muerte de personas; plantea fijar montos en UMA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc