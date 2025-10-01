Más Información

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

Un grupo de personas encapuchadas causó daños a la fachada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), en la alcaldía Cuauhtémoc, durante una manifestación convocada en apoyo a Palestina y en rechazo al conflicto armado en Medio Oriente.

De acuerdo con los reportes, los inconformes arrojaron piedras contra el edificio y realizaron pintas en sus muros durante la tarde de este miércoles. La protesta formó parte de una convocatoria internacional difundida en redes sociales que llamó a paralizar avenidas principales en distintos países para exigir a los gobiernos posicionarse frente a la guerra entre Israel y Palestina.

Lee también

Tras los incidentes en la SRE, los participantes se dirigieron al cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, donde bloquearon la circulación. Posteriormente, avanzaron en marcha sobre Reforma hacia la avenida de los Insurgentes, lo que generó afectaciones a la vialidad en una de las zonas de mayor tránsito de la capital.

Al cierre de esta edición no se había informado sobre personas detenidas ni sobre el saldo de los daños ocasionados en las instalaciones federales. Autoridades capitalinas desplegaron personal de tránsito y seguridad en la zona para restablecer la circulación.

Manifestantes realizan actos vandálicos en la SRE; pintan consignas "Gaza resiste" y "Palestina libre" este miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: Especial
Manifestantes realizan actos vandálicos en la SRE; pintan consignas "Gaza resiste" y "Palestina libre" este miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses