Un grupo de personas encapuchadas causó daños a la fachada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la alcaldía Cuauhtémoc, durante una manifestación convocada en apoyo a Palestina y en rechazo al conflicto armado en Medio Oriente.

De acuerdo con los reportes, los inconformes arrojaron piedras contra el edificio y realizaron pintas en sus muros durante la tarde de este miércoles. La protesta formó parte de una convocatoria internacional difundida en redes sociales que llamó a paralizar avenidas principales en distintos países para exigir a los gobiernos posicionarse frente a la guerra entre Israel y Palestina.

Tras los incidentes en la SRE, los participantes se dirigieron al cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, donde bloquearon la circulación. Posteriormente, avanzaron en marcha sobre Reforma hacia la avenida de los Insurgentes, lo que generó afectaciones a la vialidad en una de las zonas de mayor tránsito de la capital.

Al cierre de esta edición no se había informado sobre personas detenidas ni sobre el saldo de los daños ocasionados en las instalaciones federales. Autoridades capitalinas desplegaron personal de tránsito y seguridad en la zona para restablecer la circulación.

Manifestantes realizan actos vandálicos en la SRE; pintan consignas "Gaza resiste" y "Palestina libre" este miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: Especial

