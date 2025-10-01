Más Información
Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes
Este miércoles se dio a conocer que el periodista mexicano Ernesto Ledesma fue detenido por Israel cuando integraba la Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza.
Mientras iba en la embarcación Ohwayla, el director del medio Rompeviento TV mantenía una conversación con sus compañeros sobre la situación rumbo a Gaza, cuando de repente se perdió la comunicación.
"¡Ahí vienen, ahí vienen, pérame, ahí vienen!", expresó Ledesma en la transmisión, ante la irrupción del ejército de Israel.
Al periodista, que también asiste a las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, se le observó con las manos en alto y portando un chaleco salvavidas.
"Ya nos van detener, ya nos van a apagar el motor, así que posiblemente también va a venir el chorro de agua, no sabemos. Ahí vienen, tenemos que aventar el celular y la laptop al Océano, así que voy a perder la comunicación en un momento más.
"Tenemos que ingeniárnosla para aventar todo, así que estamos a punto de perder la comunicación, eh", alcanzó a decir.
En el video también se dice que está tranquilo y firme, ante las expresiones de apoyo de sus compañeros.
