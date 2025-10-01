Este miércoles se dio a conocer que el periodista mexicano Ernesto Ledesma fue detenido por Israel cuando integraba la Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza.

Mientras iba en la embarcación Ohwayla, el director del medio Rompeviento TV mantenía una conversación con sus compañeros sobre la situación rumbo a Gaza, cuando de repente se perdió la comunicación.

"¡Ahí vienen, ahí vienen, pérame, ahí vienen!", expresó Ledesma en la transmisión, ante la irrupción del ejército de Israel.

Lee también Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Al periodista, que también asiste a las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, se le observó con las manos en alto y portando un chaleco salvavidas.

"Ya nos van detener, ya nos van a apagar el motor, así que posiblemente también va a venir el chorro de agua, no sabemos. Ahí vienen, tenemos que aventar el celular y la laptop al Océano, así que voy a perder la comunicación en un momento más.

"Tenemos que ingeniárnosla para aventar todo, así que estamos a punto de perder la comunicación, eh", alcanzó a decir.

Lee también Sheinbaum ha protegido el legado de AMLO, afirma Luisa Alcalde; "se quedarán con las ganas" de un distanciamiento, dice

En el video también se dice que está tranquilo y firme, ante las expresiones de apoyo de sus compañeros.

⚠️ Momento en el que perdimos comunicación con @eledesmaa, periodista y director de #RompevientoTV, que da cobertura a la #GlobalSumudFlotilla.



Esperamos noticas de los grupos globales de comunicación para confirmar la detención.@GMTGMexico, @GlobalSumudF, @globalexchange… pic.twitter.com/3CUprHUUC3 — Rompeviento TV (@RompevientoTV) October 1, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em