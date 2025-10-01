La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta este miércoles 1 de octubre, se ha confirmado que las embarcaciones en las que viajaban los mexicanos Arlin Medrano, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio, como parte de la Flotilla Global Sumud, fueron interceptadas por autoridades israelíes.

De acuerdo con la Cancillería, los connacionales se encuentran en traslado al puerto Ashdod, al sur de Tel Aviv.

En redes sociales, la SRE compartió que los servicios consulares de la Embajada de México en Israel estarán presentes y atentos a su llegada, para ofrecer protección y asistencia.

Asimismo, detalló que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha estado "personalmente en comunicación, hasta el día de hoy, con las personas mexicanas que viajan en la flotilla".

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, reiteró su llamado a respetar la integridad física y seguridad de las personas mexicanas.

Lo anterior, solicitó, en estricto apego al derecho internacional, en particular en respeto al derecho internacional humanitario.

