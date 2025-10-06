La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México se encuentra a la espera de un acuerdo con el gobierno de Israel para concretar el retorno de los seis mexicanos detenidos tras participar en la Global Sumud Flotilla (GSF), embarcación que llevaba ayuda humanitaria a Palestina.

“Vamos a esperar el día de hoy para poder ya dar toda la información. Estamos esperando nada más el último acuerdo con el gobierno de Israel y ya se podrá dar la información”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum recordó que México ha mantenido una posición clara frente al conflicto en Medio Oriente, el cual catálogo como genocidio, en defensa de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y en rechazo a la interceptación del grupo humanitario por parte del régimen israelí.

“Nosotros estamos porque haya ayuda humanitaria a Palestina, particularmente a la Franja de Gaza. No nos pareció la manera en que se interceptó este grupo de gente que lo que llevaba era ayuda humanitaria”, afirmó.

La presidenta destacó que México ha acompañado a distintos países en denuncias internacionales contra las agresiones a civiles palestinos, y subrayó que su gobierno ha reconocido oficialmente a Palestina con una embajadora mexicana acreditada ante ese Estado.

“Por primera vez un gobierno de México tiene una embajadora en Palestina. Lo que buscamos es que haya convivencia entre ambos Estados, que se construya la paz y que acabe esta terrible situación de agresión a civiles en Palestina, que incluso hemos catalogado como genocidio”, puntualizó.

Respecto a las versiones sobre una supuesta cooperación militar entre México e Israel, Sheinbaum negó que existan acuerdos de entrenamiento o compra de armamento con ese país.

“No, eso ya no existe. No hay entrenamiento militar ni nuevas compras de armamento. Lo que había solicitado desde 2024 ya se cumplió hace tiempo, pero no hay ninguna relación de ese tipo. Esas son notas que han estado saliendo, pero no existen”, aclaró.

La mandataria agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación directa con los connacionales detenidos y confió en que su repatriación ocurra en los próximos días.

