La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió la liberación y repatriación inmediata de las seis personas mexicanas que iban a Gaza para llevar ayuda humanitaria, después de que Israel interceptó embarcaciones de la Flotilla Global Sumud.

“Hay seis mexicanos en esta Flotilla que iban a llegar. Como saben, el día de ayer fueron interceptados por el estado de Israel”, dijo al indicar que se encuentran en el puerto de Ashdod, al sur de Tel Aviv, y “todavía no ha podido entrar el apoyo consular”.

En su conferencia mañanera de este jueves 2 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con las acciones de Israel y mencionó que tiene que llegar ayuda humanitaria a Gaza.

Indicó además que a Israel se han enviado cuatro notas diplomáticas: para solicitar las garantías físicas de las y los connacionales; la razón por la que serían interceptados; exigir su seguridad física e integral; y para la repatriación inmediata.

“¡Que los liberen, no tienen por qué estar detenidos, no han cometido ningún delito!”, expresó.

“Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención, está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera, exigiendo que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales.

“Y obviamente estamos en contra de esta situación, la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito”, comentó la titular del Ejecutivo federal.

“Nuestros connacionales tienen que ser repatriados de inmediato y obviamente no estamos de acuerdo con esto que hizo el estado de Israel y tiene que llegar ayuda humanitaria a Gaza”, enfatizó.

Recordó que su gobierno ya hizo un reconocimiento del estado palestino, al reconocer una embajada de Palestina en México.

Puntualizó que las seis personas mexicanas detenidas son Sol González, Arlin Medrano, Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma, Diego Vázquez Galindo y Laura Vélez Ruiz Gaitán.

