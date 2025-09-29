“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió en sus redes sociales el conductor y periodista Ciro Gómez Leyva la noche del 15 de diciembre de 2022.

Tras el atentado, Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó esa misma noche que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició diligencias para dar con los responsables.

Posteriormente, el 11 de enero de 2023 compartió que, como parte de la investigación, la SSC y la Fiscalía CDMX efectuaron 12 cateos simultáneos que, como resultado, dejaron 10 detenidos. “Reitero, no habrá impunidad”, expresó.

Un día después, el 12 de enero, Sheinbaum Pardo confirmó la detención en Michoacán del presunto responsable de disparar en el atentado, Héctor Eduardo Martínez “El Bart”: “se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado”, agregó.

El 16 de marzo de 2023, asimismo, la jefa de Gobierno dio a conocer el arresto contra Leslie Soledad Gómez Jaramillo “La Licenciada”, relacionada con la agresión al periodista y señalada por delitos de cobro de piso a comerciantes en el Mercado de Sonora. Hasta esa fecha, sumaban 12 detenidos.

EL UNIVERSAL presenta un recuento de los autores intelectuales y materiales del atentado contra Ciro Gómez Leyva, así como las sentencias condenatorias que han recibido algunos por este delito.

Pool Pedro Gómez Jaramillo “El Pool” sentenciado a 12 años de prisión

Pool Pedro Gómez Jaramillo, alias “El Pool”, fue considerado como el autor material y organizador del atentado contra el periodista, además del líder de la célula criminal implicada en los hechos.

Pool tiene antecedentes por los delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo, además, estuvo en prisión donde conoció a varios jefes criminales que operaban en el Valle de México.

Tras su estancia en la cárcel fundó su banda criminal que operaba principalmente en la CDMX y el Estado de México.

La célula criminal se caracterizaba por usar gorras con el logo del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque recientemente desmintió que el ataque al Ciro fuera ordenado por el líder de la organización delictiva Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El 10 de junio de 2025, fue condenado a 12 años de prisión tras declararse culpable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.

En la audiencia de procedimiento, fue el primero en declararse culpable ante el juez, al reconocer que coordinó a los integrantes, vehículos y moto utilizados durante los hechos.

Héctor Eduardo Martínez Jiménez “El Bart” sentenciado a 14 años de prisión

“El Bart” recibió su condena el mismo día que “El Pool”. Héctor Eduardo Martínez Jiménez fue sentenciado a 14 años de prisión tras declararse culpable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.

Este hombre reveló, en una entrevista del 12 de junio de 2025 con Saskia Niño de Rivera para su canal Penitencia, que comenzó “vendiendo vicio” y que después lo llevaron al sicariato de manera obligada, bajo amenazas de matarlo a él y a su padre “si no daba de baja a su primer paciente”.

Sobre asesinar gente, relató que “acabada la misión, te dan drogas, te aplauden, te echan porras y ya que se te olvida, te echas un alcohol”.

Respecto al atentado contra Ciro Gómez Leyva, dijo en la entrevista con Saskia que su error fue no haberlo matado, y que volvería a intentarlo “solo y con más precaución”.

Además, se definió a sí mismo como “un hombre noble que mata gente” y que llora cuando se entera por Internet de noticias sobre animales maltratados.

En contraste, el comunicador expresó el mismo día de la sentencia que, por su parte, no había agravio: “Ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra. CGL”, expresó en su cuenta de “X”.

Cae la extorsionadora Leslie “La patrona” y su pareja Brayan Santos

El 16 de marzo del 2023, a unos meses del ataque, informaron de la detención de Leslie Soledad Gómez Jaramillo alias "La licenciada", hermana de Pool Pedro, quien tenía una orden de aprehensión por asociación delictuosa relacionada al caso del periodista.

Además, junto a ella, también fue detenida su pareja sentimental, Brayan Eduardo Santos Mena, quien se presume, en los hechos, trató de impedir la labor policial.

Armando Escárcega “El Patrón”, autor intelectual del atentado

El 16 de octubre del 2024, Ciro Gómez tuiteó la detención de Armando Escárcega, alias "El Patrón", en California, Estados Unidos.

La audiencia de "El Patrón”, considerado el autor intelectual del ataque, tuvo que ser aplazada el pasado 20 de marzo del presente año, tras petición de la FGR para evaluar las pruebas en su contra para imputar un segundo delito.

Armando Escárcega ya había sido vinculado a proceso por intento de homicidio, pero se le buscaba declarar culpable de asociación delictuosa o delincuencia organizada.

En la nueva fecha de juicio, el 26 de julio, la Fiscalía no logró asociar el crimen de asociación delictuosa, puesto a que su abogado consiguió aplazar la diligencia al interponer diversos incidentes de suspensión, manifestando posible conflicto de interés, ya que también representa a otros coimputados que hicieron señalamientos directos contra Armando Escárcega Valdez.

El pasado 6 de agosto, se logró que un juez vinculara por segunda vez a “El Patrón” por asociación delictuosa y se le dictó prisión preventiva oficiosa.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), afirmó que durante la diligencia que duró más de cinco horas, se expulsaron más de 100 pruebas que fueron tomados en cuenta por el juez.

Junnuen “N” es sentenciada por tres años

El 17 de junio de 2024, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte dictó sentencia de tres años y seis meses a Junnuen “N”, señalada por el posible delito de asociación delictuosa, al pertenecer a la célula criminal implicada en el caso Gómez Leyva.

El juez, asimismo, determinó una multa por ocho mil 419 pesos, con lo que se le otorgó el beneficio de tratamiento en libertad.

Aniceto Escárcega Saldaña, tío de “El Patrón”, recibe sentencia condenatoria

El 2 de julio de 2025, dos integrantes de la célula que quiso asesinar a Gómez Leyva fueron sentenciados por el juez de control del Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquia, en procedimiento abreviado.

Los sujetos fueron Sergio David Berlanga González y Aniceto Escárcega Saldaña, este último tío de Armando Escárcega “El Patrón”.

Ambos se declararon culpables de asociación delictuosa agravada, por lo que recibieron sentencia condenatoria de 6 años y 8 meses de prisión.

De igual forma, en audiencia del procedimiento abreviado, el juez les impuso una multa de 140 mil 123 pesos, la suspensión de sus derechos políticos y civiles y absolvió a cada uno de la reparación del daño, con el consentimiento de la víctima.

Berlanga González y Escárcega Saldaña no participaron en la ejecución directa del atentado contra el periodista. Sin embargo, fueron detenidos y procesados por la FGR por su relación con el grupo criminal que operaba “El Patrón” en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde tenían funciones administrativas.

Aniceto Escárcega, por su parte, recibía y entregaba dinero y drogas. En contraste, Sergio David operaba la venta de droga de la organización delictuosa.

“El Yeye” y “Dedos” reciben sentencia de 11 años de prisión

El 18 de agosto de 2025, un juez federal dictó sentencia de 11 años un mes de prisión, así como multa de 37 mil pesos para Israel Jiménez Ávila “El Yeye” y Juan Antonio Cisneros Morales “Dedos” o “El Dedotes”.

En ambos casos, se acreditó plenamente su responsabilidad en la comisión de delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa.

Erick Hazael Ramos “El Haza”, sentenciado a 11 años de prisión

Este lunes 29 de septiembre, un juez dictó sentencia de 11 años de prisión contra Erick Hazael Ramos Mendoza “El Haza” o “El Gordo” por su participación en delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada.

Esto, después de que el Ministerio Público de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión aportó las pruebas, y el Juez de la causa, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, emitió sentencia.

En la investigación del atentado contra Gómez Leyva, se ha obtenido sentencia condenatoria a 12 personas por su participación en la asociación delictiva que planificó y ejecutó el atentado contra el comunicador.

