La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya "fuego amigo" o insidias dentro de su gobierno en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La Mandataria federal señaló que si el también exgobernador de Tabasco tiene que aclarar "más cosas" sobre sus ingresos por 79 millones de pesos, que las aclare, pero indicó que "hasta el momento" no hay ninguna investigación en contra del también exgobernador de Tabasco.

"El senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas que las aclare. No hay ningún problema, y sí hay alguna cosa, pues siempre el SAT investiga cualquier persona, pero, pues que aclare Adán Augusto. No hay ninguna investigación en contra de Adán Augusto hasta el momento"

"¿Usted descartaría que se tratara de fuego amigo de su gobierno en contra del senador?", se le preguntó.

"Por supuesto. A ver si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre que tenga pruebas se procede, así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político.

"Aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias. Imagínense. ¿Qué clase de gobernante seríamos si estuviéramos con insidias hacia unos o hacia otros? No. Nosotros decimos la verdad. Es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo es nuestro mandato, y así vamos a seguir trabajando".

La presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó que su administración haya filtrado los documentos fiscales de Adán Augusto que revelaron que tuvo ingresos por 79 millones de pesos.

"Nosotros no andamos filtrando documentos. Eso se acabó desde el gobierno anterior, acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una otra persona. Si nosotros tenemos algo, alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción, y si hay algún asunto penal, se presenta la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que están involucrados en el contrabando de combustible".

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que si encuentra alguna irregularidad se presentan las denuncias correspondientes, pues afirmó que su gobierno no encubre a nadie.

"Sí, encontráramos algo, se presenta en la Fiscalía, pero nosotros no andamos filtrando documentos. Imagínense, como una práctica que no va con nuestro gobierno. Nosotros decimos la verdad aquí, por eso tenemos mañareras, no tenemos por qué andar filtrando una montaña", dijo.

