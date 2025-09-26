Más Información
Adán Augusto López Hernández es el claro ejemplo de lo que son los políticos de Morena: corruptos, hipócritas y una vergüenza para México. Patético, torpe y acabado. Moralmente derrotado y sin autoridad alguna para hablarle al pueblo de México", dijo el senador y dirigente nacional del PRI Alejandro "Alito" Moreno.
En sus redes sociales expresó que "así como lo ven, este es el domicilio fiscal de la empresa que le deposita millones de pesos al narcosenador Adán Augusto".
Ello luego de que una investigación mostró una serie de transacciones millonarias que Adán Augusto López, senador por Morena y exsecretario de Gobernación, recibió entre 2023 y 2024 de empresas privadas, sin que informara de ellas en sus declaraciones patrimoniales.
Lee también Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”
El ahora coordinar de Morena obtuvo 79 millones de pesos bajo el concepto de “Servicios Profesionales”, provenientes de GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte, ambas ligadas a su gestión en Tabasco.
Alito Moreno, agregó que los narcopolíticos de Morena son un cáncer para el país, saquean, mienten y creen que el poder es eterno. Pero ya están exhibidos y el pueblo no les va a perdonar tanta corrupción.
nro/bmc