Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; consulta aquí los municipios

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

Adán Augusto López Hernández es el claro ejemplo de lo que son los políticos de : corruptos, hipócritas y una vergüenza para México. Patético, torpe y acabado. Moralmente derrotado y sin autoridad alguna para hablarle al pueblo de México", dijo el senador y dirigente nacional del PRI .

En sus redes sociales expresó que "así como lo ven, este es el domicilio fiscal de la empresa que le deposita millones de pesos al Adán Augusto".

Ello luego de que una investigación mostró una serie de transacciones millonarias que Adán Augusto López, senador por Morena y exsecretario de Gobernación, recibió entre 2023 y 2024 de empresas privadas, sin que informara de ellas en sus declaraciones patrimoniales.

El ahora coordinar de Morena obtuvo 79 millones de pesos bajo el concepto de “Servicios Profesionales”, provenientes de GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte, ambas ligadas a su gestión en Tabasco.

Alito Moreno, agregó que los narcopolíticos de Morena son un cáncer para el país, saquean, mienten y creen que el poder es eterno. Pero ya están exhibidos y el pueblo no les va a perdonar tanta corrupción.

