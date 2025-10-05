Más Información

Sheinbaum anuncia el proyecto "México, país de innovación"; detalla avances en IA, vehículos eléctricos y satélites

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum; "no les voy a fallar", afirma

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Kristi Noem afirma que cárteles ofrecen recompensa por agentes del ICE

Omar Bravo es imputado por abuso sexual infantil agravado; permanecerá en prisión preventiva en Jalisco

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

"Cuando no hay corrupción alcanza para más"; las frases clave del mensaje de Sheinbaum desde el Zócalo

Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

De cara a la oscuridad: reseña de La palabra más monstruosa de Marlene Navarro Guevara

El presidente estadounidense, , urgió el domingo a los negociadores de Hamas e Israel a "moverse rápido" durante las conversaciones indirectas que realizan en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza, a la vez que estimó que por ahora han sido "discusiones muy positivas".

"Estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan rápidamente. Los equipos técnicos volverán a reunirse el lunes, en , para trabajar y aclarar los detalles finales. Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido", escribió en su red Truth Social.

"Han habido discusiones muy positivas con Hamas, y países de todo el mundo (árabes, musulmanes, y todos los demás) este fin de semana, para liberar a los rehenes, terminar la guerra en Gaza, pero más importante, finalmente lograr la tan buscada paz en Medio Oriente", agregó.

Lee también

El principal negociador israelí, Ron Dermer, y la delegación partirán el lunes para las conversaciones en Sharm el-Sheij, informó la oficina de Netanyahu. Un funcionario egipcio reveló que la delegación de Hamas había llegado. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los periodistas, agregó que el enviado estadounidense Steve Witkoff se unirá a las conversaciones.

Las discusiones se centrarán en el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos detenidos por Israel, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que la situación actual es “lo más cerca que hemos estado de lograr la liberación de todos los rehenes”.

Hablando en el programa “This Week” de la cadena ABC, describió dos fases una vez que Hamas acepte el plan de Trump: Los rehenes son liberados e Israel se retira en Gaza hasta la “línea amarilla”, donde estaba en agosto.

Rubio dijo a CBS que Hamas debería liberar a los rehenes a medida que estén listos, y que el bombardeo debe terminar para que puedan ser liberados.

Lee también

El plan de Estados Unidos también aborda el futuro de Gaza. En un intercambio de mensajes de texto con Jake Tapper de CNN, Trump dijo que habría una “obliteración completa” si Hamas permanecía en el poder allí. Trump también envió un mensaje de texto diciendo que Netanyahu estaba de acuerdo con poner fin al bombardeo y lograr la paz en Gaza, pero agregó, “pronto en el resto”.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Badrosian, declaró a periodistas que Netanyahu está en “contacto regular” con Trump y que el primer ministro ha enfatizado que las conversaciones en Egipto “se limitarán a unos pocos días como máximo”.

“Espero que estemos más cerca de un acuerdo de rehenes desde el acuerdo de (alto el fuego) en enero”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en un discurso el domingo.

