Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Hamas se enfrenta a la "aniquilación total" si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula el plan de paz propuesto por el mandatario para poner fin a la guerra que Israel y el grupo islamista palestino libran en la Franja, según informó este domingo CNN.

Preguntado en una entrevista vía mensaje de texto sobre cuáles serían las consecuencias si Hamas insiste en mantenerse en el poder en el enclave, Trump respondió con un escueto: "¡Aniquilación total!".

Israel y Hamas se preparan para negociaciones indirectas en Egipto el lunes, al tiempo que crecen las esperanzas de un posible alto el fuego en Gaza luego que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera que podría anunciarse la liberación de rehenes esta semana.

En su respuesta a CNN, Trump también dijo que Netanyahu estaba de acuerdo con poner fin al bombardeo y lograr la paz en Gaza, indicó que "pronto" tendría más claridad de las intenciones de Hamas, y añadió que espera que se haga realidad su propuesta de alto el fuego en Gaza, que entraría en vigor luego de concretarse la entrega de todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

El mandatario insistió en que este "es un gran acuerdo para Israel, para todo el mundo árabe, el mundo musulmán y el mundo entero", en respuestas a la prensa en la Casa Blanca antes de partir a una celebración de los 250 años de la Armada estadounidense en la cercana Virginia.

Sobre la liberación de los rehenes, Trump afirmó que las delegaciones de Israel y Hamas, con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, están "negociando ahora mismo".

Las discusiones del lunes se centrarán en el intercambio propuesto de rehenes por prisioneros palestinos detenidos por Israel, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto. El enviado estadounidense Steve Witkoff se unirá a las conversaciones, según un funcionario egipcio, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los periodistas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la situación actual es “lo más cerca que hemos estado de lograr la liberación de todos los rehenes”. Pero advirtió que “hay muchas oportunidades aquí para que quien quiera sabotearlo lo haga".

Hablando en el programa “This Week” de la cadena ABC, describió dos fases una vez que Hamas acepte el plan de Trump: Los rehenes son liberados e Israel se retira en Gaza hasta la “línea amarilla”, donde estaba en agosto.

Rubio dijo a CBS que Hamas debería liberar a los rehenes a medida que estén listos, y que el bombardeo debe terminar para que puedan ser liberados.

Parientes ansiosos de los rehenes se reunieron cerca de la residencia de Netanyahu en Jerusalén, y algunos instaron a Trump a seguir aplicando presión. La reciente ofensiva militar de Israel en Ciudad de Gaza llevó a muchos a temer por la vida de los rehenes.

“No podemos permitir que un acuerdo histórico como este se sacrifique nuevamente”, dijo Michel Ilouz, padre de Guy Ilouz.

Al tiempo que cientos de miles de personas marchaban en varias ciudades europeas y en otros lugares el domingo en apoyo a los palestinos, los ministros de Relaciones Exteriores de ocho países de mayoría musulmana emitieron un comunicado conjunto celebrando los pasos hacia un posible alto al fuego.

Al respaldar la disposición de Hamas de entregar la administración de Gaza a una comisión de transición, los ministros pidieron un “lanzamiento inmediato de negociaciones para acordar mecanismos para implementar la propuesta”.

También subrayaron su compromiso con el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza, unificando Gaza y Cisjordania y alcanzando un acuerdo sobre seguridad que conduzca a una “retirada completa de Israel” de Gaza.

