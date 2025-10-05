Más Información

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura EN VIVO

Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura EN VIVO

La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

Omar Bravo es detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual contra menor de edad

Omar Bravo es detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual contra menor de edad

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y prevén que evolucione a huracán

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y prevén que evolucione a huracán

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot

Familia de Carlos Pérez Osorio difunde mensaje del mexicano detenido en Israel; cuestionan circunstancias del escrito

Familia de Carlos Pérez Osorio difunde mensaje del mexicano detenido en Israel; cuestionan circunstancias del escrito

Ministro Arístides Guerrero utiliza IA como herramienta complementaria en la Corte; pide usarla responsablemente

Ministro Arístides Guerrero utiliza IA como herramienta complementaria en la Corte; pide usarla responsablemente

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

De cara a la oscuridad: reseña de La palabra más monstruosa de Marlene Navarro Guevara

De cara a la oscuridad: reseña de La palabra más monstruosa de Marlene Navarro Guevara

Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para que el grupo palestino pueda liberar a los rehenes, afirmó el domingo el secretario de Estado estadounidense,.

"Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar", declaró Rubio en la cadena CBS News.

"No puede haber una en medio de todo esto", afirmó el máximo representante diplomático estadounidense.

Lee también

En un intercambio de mensajes con un reportero de CNN conocido este domingo, el presidente estadounidense, , respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, , estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Los negociadores de Israel y Hamas tenían previsto mantener conversaciones en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij, y Netanyahu expresó su esperanza de que los en Gaza pudieran ser liberados en cuestión de días.

El impulso diplomático se produce tras la respuesta positiva del grupo palestino a la hoja de ruta de Trump para el fin de los combates y la liberación de los cautivos en a cambio de palestinos retenidos en cárceles israelíes.

Lee también

Rubio, quien apareció en varios programas dominicales sobre la situación en Gaza, dijo en la NBC, que había "desafíos logísticos" que abordar para allanar el camino a la.

También pronosticó que los objetivos a largo plazo serán "aún más difíciles" de alcanzar, en términos de cómo se gobernará el territorio devastado por la guerra y el desarme de Hamas.

"No se puede establecer una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamas en tres días. Es decir, llevará tiempo", declaró a la NBC.

Lee también

Trump dijo a CNN que esperaba "pronto" claridad sobre si el estaba comprometido con la paz.

Añadió que si Hamas se negaba a ceder el poder, se enfrentaría a una "extinción total".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo