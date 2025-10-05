Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para que el grupo palestino Hamas pueda liberar a los rehenes, afirmó el domingo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar", declaró Rubio en la cadena CBS News.

"No puede haber una guerra en medio de todo esto", afirmó el máximo representante diplomático estadounidense.

Lee también Israel dice que se prepara para liberar a rehenes tras respuesta de Hamas; trabajarán con conjunto con Trump, explican

En un intercambio de mensajes con un reportero de CNN conocido este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Los negociadores de Israel y Hamas tenían previsto mantener conversaciones en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij, y Netanyahu expresó su esperanza de que los rehenes retenidos en Gaza pudieran ser liberados en cuestión de días.

El impulso diplomático se produce tras la respuesta positiva del grupo palestino a la hoja de ruta de Trump para el fin de los combates y la liberación de los cautivos en Gaza a cambio de palestinos retenidos en cárceles israelíes.

Lee también Bombardeos israelíes siguen sobre Gaza, denuncia Hamas y acusa a Netanyahu de mentir

Rubio, quien apareció en varios programas dominicales sobre la situación en Gaza, dijo en la NBC, que había "desafíos logísticos" que abordar para allanar el camino a la liberación de los rehenes.

También pronosticó que los objetivos a largo plazo serán "aún más difíciles" de alcanzar, en términos de cómo se gobernará el territorio devastado por la guerra y el desarme de Hamas.

"No se puede establecer una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamas en tres días. Es decir, llevará tiempo", declaró a la NBC.

Lee también Hamas acepta, con condiciones, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump; incluye liberar a rehenes

Trump dijo a CNN que esperaba "pronto" claridad sobre si el grupo palestino estaba comprometido con la paz.

Añadió que si Hamas se negaba a ceder el poder, se enfrentaría a una "extinción total".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss