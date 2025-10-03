Así es la línea de sudaderas de Kai, nieta de Donald Trump: ¿cuánto cuestan?

El pasado 25 de septiembre, Kai Trump, nieta del actual presidente de Estados Unidos, lanzó su primera línea oficial de sudaderas en su tienda en línea.

"Esta colección es algo con lo que he soñado durante mucho tiempo y estoy muy agradecida de que finalmente esté aquí", expresó en cuenta de X.

Con apenas 18 años de edad, Kai busca conformar su propia tienda de ropa en línea, con diseños únicos y cómodos, comprometida con su faceta como deportista.

La nieta de Donald Trump, Kai lanzó su propia línea de sudaderas. Foto: Kai Trump Shop

¿Cómo es la línea de sudaderas de Kai Trump?

Las prendas están disponibles en tres colores diferentes: blanco, negro y azul marino. En la parte de enfrente las sudaderas llevan las iniciales de Kai (KT) estampadas en forma de monograma y en las mangas está bordada su firma.

La línea es fabricada en Estados Unidos con modelos para hombres y mujeres. Según con la tienda oficial online de Kai, las sudaderas pueden combinarse y personalizarse libremente, prometiendo estilos únicos y originales.

"Desde la calidad de la tela hasta los detalles de los diseños, quería crear una pieza que no fuera solo mercancía, sino un básico que puedas usar en cualquier lugar", explicó Kai en su tienda digital.

¿Cuánto cuestan las sudaderas de Kai Trump?

Cada sudadera tiene un costo de 130 dólares, esto es, alrededor de 2 mil 380 pesos mexicanos. Por el momento, la preventa de las prendas ya finalizó, sin embargo, Kai tiene planeado lanzar pronto más prendas en su tienda: kaitrump.shop

El lanzamiento de la colección de Kai desató gran controversia en redes sociales durante los últimos días, debido a las fotos promocionales que publicó en sus redes frente a la Casa Blanca y el Monumento a Lincoln. Además, recibió numerosas críticas por la el diseño simple y el costo elevado.

