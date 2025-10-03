Tiktoker asiste al Fashion Week de París con muñeco del Dr Simi vestido de Dior y se viraliza

En el marco de Fashion Week París, cientos de personalidades se dan cita en la llamada ‘ciudad de la luz’ para sumergirse en las nuevas propuestas de las firmas de lujo que marcarán tendencia las próximas temporadas.

En ese sentido, pocos son los asistentes a este tipo de eventos de moda que sobresalen por sus looks y, en esta ocasión una influencer mexicana causó furor al asistir con un icónico accesorio.

Por medio de redes sociales se viralizaron las fotos de la creadora de contenido María Bottle, quien decidió asistir al desfile de la Semana de la Moda de la firma Dior con un muñeco del Dr. Simi en su bolso.

Muñecos del Dr. Simi. Foto: Redes Sociales

Tiktoker asiste al Fashion Week de París con muñeco del Dr. Simi

La influencer compartió en su cuenta de TikTok, el video de la transformación del muñeco del Dr. Simi con un atuendo inspirado en la nueva colección de Dior.

Desde un cabello platinado, chaleco satinado y playera de encaje, el icónico doctor fue modificado a detalle para asistir al evento de alta costura y robarse las miradas del público.

El video de María Bottle transformando al Dr. Simi, con tan solo dos días en la plataforma generó 1.4 millones y reproducciones, donde los internautas resaltaron el impacto cultural del popular muñeco.

