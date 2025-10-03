5 tips para mantener tu hogar ordenado

Mantener el orden en casa no siempre es tarea sencilla. Entre las prisas del día a día, el trabajo, la escuela o las responsabilidades cotidianas, es común que los objetos se acumulen y los diferentes espacios de un hogar se sientan cada vez más reducidos y saturados.

Sin embargo, un entorno organizado no solo facilita la vida diaria, también influye en el bienestar emocional, mental y en la manera en que convivimos con quienes comparten nuestro hogar.

Hoy más que nunca, el orden se ha convertido en una herramienta de equilibrio, pues ayuda a reducir el estrés, mejora la productividad y aporta una sensación de control en medio del caos de la vida, por lo que es claro que mantener tu casa acomodada y ordenada es una tarea importante.

Se ha comprobado que contar con espacios limpios y ordenados en tu hogar contribuye a una mejor higiene mental también. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

5 consejos sencillos para mantener tu hogar ordenado

De acuerdo con el blog de Vivitare, la empresa especialista en el mercado inmobiliario y proyectos residenciales, estos son los mejores 5 consejos prácticos y estrategias sencillas para mantener la casa en armonía, sin necesidad de grandes inversiones ni cambios drásticos.

Revisa y desecha lo que ya no usas

El primer paso para tener un hogar ordenado es decirle adiós a lo que ya no necesitas. Revisa tus cosas cada determinado tiempo y separa todo en tres grupos: donar, tirar o guardar. Al hacer esto, tendrás más espacio libre y menos desorden.

Dedica 15 o 20 minutos a ordenar tu hogar en diferentes momentos del día

Ordenar tu hogar puede volverse una tarea fácil de procrastinar, más si el desastre es extenso y abrumador. Para evitar que esto suceda, es recomendable dedicar únicamente 15 o 20 minutos -o el tiempo que tú desees- a ordenar pequeñas partes de tu casa en diferentes momentos del día.

Esto evita que el desorden se acumule de manera desproporcional y que genere estrés hacerlo todo junto.

Evita la acumlación extrema de cosas dedicando poco tiempo varias veces al día a tu hogar. Foto: Freepik

Establece espacios para cada cosa y acostumbra a guardarlas

Mapea y establece lugares determinados de la casa para guardar ciertos artículos, esto te permitirá llevar un control de qué cosas deberían ubicarse en qué partes de tu hogar.

Una vez que hayas definido esto, hazte de la costumbre de guardar los objetos inmediatamente después de usarlos -si es posible-. Una frase útil puede ser "no lo dejes ahí, guárdalo", es decir, crea la costumbre de acomodar tus artículos en su lugar en el momento en el que dejas de ocuparlos.

Esto te ayudará a prevenir la acumulación de objetos en ciertas zonas de tu casa y facilitará que cuando los vuelvas a necesitar, sepas exactamente dónde encontrarlos.

Es importante volver el orden un estilo de vida y no una tarea pesada del hogar. Foto: Creada con IA

Ten basureros y reciclaje cerca

Coloca botes de basura y reciclaje en lugares estratégicos, como la cocina, la sala y el baño. Esto hace más fácil mantener tu casa limpia y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo.

Usa organizadores y aprovecha el espacio vertical

Las cajas, los contenedores y los organizadores te permitirá guardar o almacenar artículos en categorías o con objetos similares. Úsalos en cualquier parte de la casa, como la cocina, el baño o el clóset, ya que te ayudarán a mantener todo en su sitio y a ahorrar tiempo.

Con repisas u otros muebles y organizadores de pared puedes aprovechar el espacio vertical de tu hogar.

