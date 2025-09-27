5 Plantas para refrescar tu hogar y purificar el aire de forma natural

Más Información
Mantener el hogar fresco y con aire limpio es más fácil de lo que parece, ya que además de ventilar y mantener un buen orden, incorporar plantas purificadoras es una solución natural, económica y decorativa.
En ese sentido, diversos estudios han demostrado que ciertas especies vegetales pueden absorber contaminantes y mejorar la calidad del aire interior. Por este motivo, a continuación te mostraremos algunas de las plantas que son ideales para purificar el aire del hogar, perfectas para cualquier espacio.
plantas que refrescan el ambiente y eliminan toxinas
- Lengua de Suegra
La lengua de suegra es una de las plantas más resistentes y populares para interiores. Requiere poca agua y tolera espacios con poca luz. Es capaz de convertir dióxido de carbono en oxígeno durante la noche, lo que la hace perfecta para dormitorios y oficinas. Además, ayuda a eliminar toxinas como formaldehído y benceno.
- Palma Areca
Conocida por su follaje elegante, la palma areca es una excelente opción para refrescar y aumentar la humedad del ambiente de forma natural. Es ideal para salas y espacios amplios. También ayuda a filtrar contaminantes y mantiene el aire más limpio, reduciendo la sequedad ambiental.
- Poto o Potus
El poto es una planta trepadora muy fácil de cuidar, perfecta para principiantes. Absorbe sustancias tóxicas como formaldehído, xileno y benceno. Colócala en macetas colgantes o estanterías para decorar y purificar el aire a la vez. Además, su crecimiento vigoroso la hace una de las favoritas para interiores.
¿Cómo usar plantas para refrescar el hogar?
El helecho de Boston es famoso por su capacidad para absorber humedad y filtrar contaminantes, además de refrescar visualmente el hogar con su frondoso verde. Necesita luz indirecta y riego frecuente para mantenerse sano. Es ideal para salas, baños y espacios con buena ventilación.
El lirio de la paz no solo tiene flores blancas muy decorativas, sino que también elimina moho y esporas del aire, mejorando la calidad ambiental. Es perfecto para dormitorios y salas con poca luz. Requiere riego moderado y es muy resistente a las plagas.
