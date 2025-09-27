5 Plantas para refrescar tu hogar y purificar el aire de forma natural

Mantener el hogar fresco y con aire limpio es más fácil de lo que parece, ya que además de ventilar y mantener un buen orden, incorporar plantas purificadoras es una solución natural, económica y decorativa.

En ese sentido, diversos estudios han demostrado que ciertas especies vegetales pueden absorber contaminantes y mejorar la calidad del aire interior. Por este motivo, a continuación te mostraremos algunas de las plantas que son ideales para purificar el aire del hogar, perfectas para cualquier espacio.

Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transforma tu hogar en un refugio verde. Fuente: Freepik.

plantas que refrescan el ambiente y eliminan toxinas

Lengua de Suegra

La lengua de suegra es una de las plantas más resistentes y populares para interiores. Requiere poca agua y tolera espacios con poca luz. Es capaz de convertir dióxido de carbono en oxígeno durante la noche, lo que la hace perfecta para dormitorios y oficinas. Además, ayuda a eliminar toxinas como formaldehído y benceno.

Palma Areca

Conocida por su follaje elegante, la palma areca es una excelente opción para refrescar y aumentar la humedad del ambiente de forma natural. Es ideal para salas y espacios amplios. También ayuda a filtrar contaminantes y mantiene el aire más limpio, reduciendo la sequedad ambiental.

Poto o Potus

El poto es una planta trepadora muy fácil de cuidar, perfecta para principiantes. Absorbe sustancias tóxicas como formaldehído, xileno y benceno. Colócala en macetas colgantes o estanterías para decorar y purificar el aire a la vez. Además, su crecimiento vigoroso la hace una de las favoritas para interiores.