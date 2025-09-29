¿Cómo eliminar las manchas de grasa de la ropa? Conoce los tips

Las manchas de grasa son uno de los enemigos más comunes —y temidos— de la ropa. Aparecen en segundos, ya sea en una comida familiar, al cocinar o incluso en la oficina con un simple descuido, y muchas veces parecen imposibles de eliminar.

Lidiar con las manchas de grasa en la ropa puede ser todo un dolor de cabeza, ya que su naturaleza aceitosa hace que se adhieran con facilidad a las fibras, lo que convierte su limpieza en un verdadero reto y traen consigo el terror de que tus prendas queden arruinadas por siempre.

Sin embargo, la buena noticia es que no todo está perdido. Existen métodos caseros y productos específicos que ayudan a deshacerse de estas rebeldes manchas. Desde el uso de ingredientes que todos tenemos en la alacena, hasta técnicas sencillas que marcan la diferencia, quitar manchas de grasa puede ser más fácil de lo que imaginas.

Antes de echar a lavar tu ropa manchada de grasa, debes conocer estos remedios. Foto: Freepik

¿Cómo quitar manchas de grasa de la ropa?

De acuerdo con el sitio web especializado en estilo de vida y el cuidado del hogar “Tu Hogar.com”, si alguna mancha de grasa ha decidido ser protagonista de tu atuendo, estas son unas medidas qué puedes puedes seguir para eliminar esas difíciles manchas.

Cosas que debes evitar hacer:

Echar agua encima de la mancha de grasa sin antes colocar algún producto desengrasante.

Meter la prenda a la lavadora sin antes tratar la mancha de grasa, podrías provocar que la mancha se extienda.

Acciones útiles para remover manchas de grasa:

Usar un paño de papel

Coloca un poco de papel de cocina -también conocido como servitoallas- sobre la mancha. El poder absorbente del papel ayudará a eliminar parte de la grasa.

Usar desengrasante de cocina

Uno de los trucos más efectivos para eliminar las manchas de grasa de tu ropa es usar desengrasante de cocina.

El producto con el que limpias las zonas que se han llenado de grasa en tu cocina puede tener doble utilidad.

Únicamente necesitas colocar una buena cantidad de líquido desengrasante en el área manchada de tu prenda, déjalo remojar un par de minutos y luego echa a la lavadora o lava a mano, como usualmente lo harías.

El desengrasante de para tu cocina puede ser uno de tus mejores aliados para quitar manchas de grasa de la ropa. Foto: Pixabay

Aplicar detergente para ropa líquido

Otro remedio que puede funcionar consiste en aplicar detergente para ropa líquido sobre la mancha, dejar actuar durante varios minutos y frotar con delicadeza la mancha, puede ser con los dedos o con un cepillo de dientes.

Posteriormente se debe enjaguar y ahora sí está lista para lavarse con normalidad.

Esta técnica funciona también con jabón de trastes o jabón para manos neutro.

Aplicar talco

Una de los remedios para las manchas muy recomendado por las abuelas consiste en utilizar polvos de talco.

Primero se debe quitar el excedente de grasa con una toalla de papel, hecho esto aplique suficiente talco para tapar completamente la mancha y deje actuar por lo menos 5 minutos.

Retire suavemente el exceso y ponga a lavar la prenda.

