La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la última gala de eliminación

El pasado domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la novena y última gala de eliminación en La Casa de Los Famosos México 2025, en la que uno de los 5 nominados se despidió por completo del reality show, a solo una semana de la gran final.

Entre nervios cardiacos y las emociones a flor de piel, Aldo De Nigris, Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala y Aarón Mercury fueron los habitantes que entraron a la sala de eliminación, para uno por uno, enterarse quién pasaba automáticamente última semana en la casa.

En el transcurso de la noche Dalílah Polanco, Aldo De Nigris y Alexis Ayala regresaron a las instalaciones, consagrándose como finalistas de La Casa de los Famosos 2025 y dejando la tensión entre Shiky y Aarón.

Finalmente, tras la clásica jugada en la Rueda del Destino, Aarón Mercury se convirtió en el último eliminado de la casa más famosa de México, dejando a Shiky como finalista.

Los mejores memes de la última gala de eliminación en La Casa de Los Famosos México

A través de redes sociales usuarios e internautas expresaron sus opiniones más sinceras a lo ocurrido en la última noche de eliminación, dejando una ola de memes y reacciones que van desde felicidad por el resultado de finalistas, a molestia y sospechas de fraude por parte de la producción.

El supuesto fraude por parte de la producción de La Casa de Los Famosos se ha convertido en tendencia, pues usuarios no pueden creer que Aarón Mercury fue eliminado.

Por otro lado, algunos usuarios decidieron destacar el agradecimiento que Shiky siempre ha expresado cuando regresa de la Rueda del destino.

Asimismo, el fandom del antiguo Cuarto Día reaccionó con alivio y felicidad, celebrando la consagración de Dalílah y Shiky como finalistas.

Otros usuarios decidieron aplaudir la trayectoria y los logros de Aarón en su tiempo dentro de la casa.

Por último, después de que circulara un supuesto comunicado “firmado” por los swifties de México en el que se pedía no apoyar a Dalílah Polanco —quien también es reconocida como seguidora de Taylor Swift—, otros integrantes del fandom de la cantante estadounidense salieron a manifestar su respaldo a la actriz mexicana.

