Aunque actualmente ya no forma parte de “La Casa de los Famosos México”, Adrián Marcelo volvió a estar en tendencia tras una serie de publicaciones en X donde se comparó directamente con los actuales habitantes del reality.

Adrián Marcelo se compara en popularidad con los concursantes actuales

El conductor regiomontano no dudó en provocar a sus seguidores y a la audiencia del programa al escribir:

“Se habló más de mí esta temporada que del 80% de los integrantes de esa casa”, asegurando que su impacto mediático superó al de la mayoría de los participantes actuales.

Además de presumir sobre su popularidad, Marcelo calificó esta edición del reality como un “fracaso rotundo”.

Según él, los habitantes que permanecen dentro de la casa son “perfiles grises” y a la producción le “falta presupuesto”.

No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de La Casa de los Famosos.



Por más que quise engancharme, no pude. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los… — adrián marcelo (@adrianm10) September 27, 2025

También opinó que los concursantes entran “a buscar trabajo” en lugar de ofrecer verdadero entretenimiento, lo que limitaría el alcance del programa a un público tradicional y no a toda la audiencia del país.

Critica la tercera edición de "La Casa de los Famosos México"

El conductor no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre algunos de los participantes más destacados de esta temporada.

Sobre Abelito, lo acusó de “promotor de la narcocultura”, aunque aclaró que lo “ama” y le cae “increíble”.

Yo amo a Abelito. Me cae increíble. Pero si yo hubiera estado en su contra, le habría metido sazón.



Un posicionamiento en contra de él. Llegar y decirle: “Para estar a tu altura, me voy a hincar”.



Ya hincado, rematarlo diciéndole que su discapacidad no me hace olvidar que es un… — adrián marcelo (@adrianm10) September 27, 2025

A Aarón Mercury lo describió como “el participante más intrascendente” en llegar tan lejos.

Aaron Mercury debe pasar a la historia como el participante más intrascendente en haber llegado más lejos.



Es lo que se conoce en medios como: Galleta Habanera.



Un tipo muy desabrido. Entró a la casa a verse en el espejo.



Candidato ideal para ser extra en un vomitivo de… — adrián marcelo (@adrianm10) September 27, 2025

De Alexis Ayala dijo que era un buen jugador, pero lo tachó de “envase desechable de Televisa”.

Estas declaraciones generaron división entre los usuarios: algunos celebraron la crudeza de su humor, mientras que otros lo señalaron de insensible y provocador.

Adrián Marcelo parece disfrutar de la polémica en redes sociales. Según sus palabras, lejos de haber sido “funado”, su paso por el reality le permitió crecer mediáticamente:

“Me hicieron más famoso y exponenciaron mis fuentes de trabajo”, aseguró en redes sociales.