¿Quién era Pilseungjoo?, la influencer coreana que falleció de una enfermedad neurodegenerativa

Adrián Marcelo lanza comentario irónico contra la senadora Andrea Chávez: esto dijo

¿Qué se celebra el 28 de septiembre?, conoce las efemérides de este domingo

¿Problemas para dormir? Descubre cómo un buen descanso mejora cuerpo y mente

¿Qué alimentos ayudan a desintoxicar el cuerpo de manera natural?

El presentador y creador de contenido compartió en la red social X un mensaje dirigido a la senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez.

Con un tono irónico sobre su cargo público, sus palabras se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de críticas y comentarios en su contra y a favor.

(20/03/2025) Foto: Archivo | El Universal
¿Por qué causó tanta polémica el comentario de Adrián Marcelo?

El pasado 27 de septiembre, el conductor Adrián Marcelo decidió lanzar un comentario en redes sociales que no pasó desapercibido. A través de la plataforma X (antes Twitter), el también youtuber publicó un mensaje acompañado de una fotografía de la senadora Andrea Chávez, representante de Morena en Chihuahua. En él escribió: “Si ella es Senadora de la República… ¡Tú puedes ser lo que quieras! Esto es México, confía en ti. Todo se puede”.

El tono sarcástico con el que se refirió al cargo público de Chávez despertó una ola de respuestas inmediatas. El tuit acumuló más de 140 mil visualizaciones en pocas horas y cientos de comentarios divididos entre quienes interpretaron el mensaje como una burla hacia la legisladora y quienes coincidieron con la crítica del conductor.

Las reacciones fueron mixtas: muchos usuarios criticaron a Adrián Marcelo por considerar su comentario clasista o partidista. Foto: Captura de pantalla en X
Algunos usuarios respondieron en el mismo tono irónico con frases como: “Si él puede ser ‘psicólogo’ y ‘influencer’… ¡tú puedes ser lo que quieras!”, mientras otros señalaron que Marcelo tiene afinidad con posturas de derecha.

Pese al revuelo generado, hasta el momento Andrea Chávez no ha emitido ninguna declaración pública respecto al comentario del presentador.

