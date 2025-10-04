Más Información

Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Guardianas del manglar colombiano

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Sheinbaum reconoce legado de AMLO en documental; "no somos la misma persona, gobernamos de manera distinta", dice

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Hugo Aguilar: necesaria la reforma a la Ley de Amparo; "procedimiento está muy burocratizado", señala

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

Diputado morenista propone sancionar a quienes hagan memes o stickers sin consentimiento

Cae "El Fresa" líder del Cartel del Pacífico en Chiapas; lo capturan en Mérida, Yucatán

Vehículos pesados circulan sobre área de grieta reparada en el puente de la Concordia

El enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner viajan a para ultimar las negociaciones sobre los términos de la , tras la aceptación por parte de Hamas del plan estadounidense, anunció este sábado la Casa Blanca.

Witkoff y Kushner estarán en el país árabe para concluir las condiciones de las liberaciones, declaró a la AFP un funcionario de la presidencia estadounidense bajo condición de anonimato.

Trump instó el viernes a Israel a "cesar de inmediato el bombardeo de Gaza" para permitir la liberación de los rehenes después de que el movimiento islamista palestino anunciara la aceptación de su plan propuesto por el mandatario estadounidense.

Esta fotografía distribuida por la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén muestra al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en el centro, visitando un sitio de distribución de alimentos dirigido por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos y aprobada por Israel, en la Franja de Gaza el viernes 1 de agosto de 2025. Foto: AP
El enviado especial estadounidense tiene previsto llegar en la noche de este sábado a la capital egipcia, donde mañana domingo comenzaría un diálogo que se avizora tenso.

Qatar y Egipto son los mediadores entre Hamas e Israel junto con Estados Unidos. *Con información de EFE.

