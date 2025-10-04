El enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner viajan a Egipto para ultimar las negociaciones sobre los términos de la liberación de los rehenes en Gaza, tras la aceptación por parte de Hamas del plan estadounidense, anunció este sábado la Casa Blanca.

Witkoff y Kushner estarán en el país árabe para concluir las condiciones de las liberaciones, declaró a la AFP un funcionario de la presidencia estadounidense bajo condición de anonimato.

Trump instó el viernes a Israel a "cesar de inmediato el bombardeo de Gaza" para permitir la liberación de los rehenes después de que el movimiento islamista palestino anunciara la aceptación de su plan propuesto por el mandatario estadounidense.

Esta fotografía distribuida por la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén muestra al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en el centro, visitando un sitio de distribución de alimentos dirigido por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos y aprobada por Israel, en la Franja de Gaza el viernes 1 de agosto de 2025. Foto: AP

El enviado especial estadounidense tiene previsto llegar en la noche de este sábado a la capital egipcia, donde mañana domingo comenzaría un diálogo que se avizora tenso.

Qatar y Egipto son los mediadores entre Hamas e Israel junto con Estados Unidos. *Con información de EFE.