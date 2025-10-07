Los diputados de oposición y los oficialistas se confrontaron durante la sesión ordinaria de hoy 7 de octubre, por el conflicto entre Israel y Palestina, y los llevó a tirar manotazos y empujones para tomar la tribuna.

El conflicto inició por la solicitud de un minuto de silencio por las víctimas de un ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023, entre quienes se encontraba el mexicano Orión Hernández.

“Cómo no es un tema de agenda política, sino de minuto de silencio que se pidió por los hechos del 7 de octubre del 2023 en efecto un acto terrorista de Hamás quitó la vida de 1219 ciudadanos de Israel en tres quienes estaban Orión Hernández mexicano y 251 israelíes se quedaron como rehenes entre ellos y Lana una mexicana por ello y por las decenas de miles de personas que han perdido la vida en esa zona desencadenado por este hecho pedimos un minuto de silencio”, dijo la diputada Margarita Zavala (PAN).

Sin embargo, el diputado Leonel Godoy se manifestó en contra, y solicitó otro minuto de silencio por las víctimas del ejército israelí, en la Franja de Gaza.

“Presidenta sería injusto, fuera de cualquier sentido de la justicia que solo se recordará lo que hicieron el grupo terrorista de Hamás, porque lo que está haciendo ahorita el ejército israelí es un genocidio en contra del pueblo palestino y me parece que no se puede guardar un minuto de silencio solo por lo de jamás se tiene que guardar por los 65 mil muertos, entre ellos más de 20 mil niños que han sido masacrados por el ejército israelí es lo que es por lo tanto solicitó presidenta a que se guarde un minuto de silencio por los niños mujeres y hombres que fueron asesinados que han sido asesinados en la franja de gaza”, expresó.

Diputadas gritan “Palestina libre”

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, decidió que se otorgarían dos minutos de silencio, por separado, para que cada bando quedara satisfecho, pero provocó que diputadas de Morena y PT subieran a la tribuna a gritar “Palestina libre”.

Y por el lado contrario, también subieron legisladoras del PAN para apoyar a la presidenta de la Mesa Directiva, por los reclamos que recibió de las diputadas oficialistas por su decisión.

Cabe destacar que las diputadas de Morena y el PT no dejaron de gritar durante los “minutos de silencio”, y al final tiraron manotazo y gritonearon a sus pares de la oposición, mientras la diputada Noemí Luna (PAN) y el diputado Sergio Gutiérrez (Morena) se pusieron como muro para evitar que el pleito escalara.

