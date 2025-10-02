Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

La presidenta de la Cámara de Diputados, , adelantó que votará en contra de la reforma a la que fue aprobada este miércoles en el Senado de la República.

Entrevistada por medios de comunicación consideró que la reforma requiere un debate más amplio y transparente, por lo que planteó la realización de un parlamento abierto.

“Esperaremos la minuta y habrá una expectativa grande de que exista parlamento abierto, para que puedan participar litigantes, sociedad civil y ciudadanos. Se trata de un derecho histórico, una aportación de México al mundo, y es fundamental que todas las voces sean escuchadas”, declaró.

Lee también

La diputada panista explicó que la Constitución prohíbe la retroactividad de la ley, por lo que hizo votos por que el proyecto avalado en el Senado, sea modificado en la cámara baja.

“Si continúa como está, yo votaré en contra. El amparo es una institución que debemos proteger”, sentenció.

De igual forma, López Rabadán advirtió que habrá cientos de reservas por parte de los grupos parlamentarios de oposición.

Lee también

“Será bueno para la ciudadanía conocer las posiciones públicas de cada bancada”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses