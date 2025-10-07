Más Información

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Monreal descarta aprobar Ley Antimemes de diputado morenista; PAN llama a hacer stickers del promovente

INE analiza implementar voto por internet; plantea prueba piloto en elección de Coahuila en 2026

FIL Zócalo 2025 se pinta de guinda; Noroña, Hugo Aguilar, Lenia Batres y Gutiérrez Müller encabezan charlas y presentaciones

Nashieli Ramírez Hernández renuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX; va por titularidad de Contraloría

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

Hamas calificó el ataque del 7 de octubre contra Israel, que según las autoridades causó la muerte de 1 mil 219 personas, de "respuesta histórica" a la ocupación israelí.

"Reafirmamos que el Diluvio de Al Aqsa del 7 de octubre fue una respuesta histórica a los intentos de erradicar la causa palestina", afirmó en un discurso televisado Fawzi Barhum, un alto responsable del grupo islamista.

La ofensiva militar de represalia de Israel en Gaza ha causado al menos 67 mil 160 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas, unas cifras que la ONU considera fiables.

