Hamas calificó el ataque del 7 de octubre contra Israel, que según las autoridades causó la muerte de 1 mil 219 personas, de "respuesta histórica" a la ocupación israelí.

"Reafirmamos que el Diluvio de Al Aqsa del 7 de octubre fue una respuesta histórica a los intentos de erradicar la causa palestina", afirmó en un discurso televisado Fawzi Barhum, un alto responsable del grupo islamista.

La ofensiva militar de represalia de Israel en Gaza ha causado al menos 67 mil 160 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas, unas cifras que la ONU considera fiables.

