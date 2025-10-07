Más Información

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

Emite Policía Cibernética alerta por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas" en CDMX

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

El grupo libanés chií Hezbolá llamó a un cierre de filas árabe e islámico con el movimiento palestino en el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre y en medio de negociaciones indirectas entre el grupo islamista e sobre el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la paz en Gaza.

"La seguridad, la estabilidad y el futuro de la región dependen de la unidad de posturas, la cooperación de los e islámicos y sus pueblos, y el cierre de filas en apoyo a la resistencia", señaló en un comunicado el grupo chií en un momento crucial por las negociaciones que se desarrollan en Egipto para el alto el fuego.

De estas conversaciones, Hamas aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino como propone el plan de Trump, pero rechazó "categóricamente" ceder la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según dijo a EFE una fuente palestina conocedora de las negociaciones.

Para Hezbolá, las posturas de rechazo a la agresión israelí se tienen que traducir en "en acciones que disuadan a este enemigo, que solo entiende el lenguaje de la fuerza y ​​la confrontación".

Segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre. Foto: iStock
Segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre. Foto: iStock

Asimismo, el grupo chií destacó que en el "segundo aniversario del inicio de la heroica batalla de Tormenta de Al Aqsa" -denominación del 7-O por Hamas- renueva "su compromiso de apoyar al resistente y firme pueblo palestino", y aseguró que seguirá el camino de la resistencia y del "mártir" Hassan Nasralá, líder histórico de Hezbolá asesinado en un bombardeo israelí a finales de septiembre de 2024.

"Esta gran ocasión histórica permanecerá inmortal en la historia, recordando a un pueblo que se alzó contra el ocupante que usurpó su tierra", expresó Hezbolá, y concluyó que "si Dios quiere, triunfarán" y Palestina "será devuelta por completo a su pueblo".

Mientras, una delegación israelí y de Hamas prosiguen hoy negociando en la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij el denominado plan de Trump para Gaza, que contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes israelíes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos.

Después, habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 67.000 personas han muerto, la mayoría civiles, a causa de los ataques militares israelíes.

