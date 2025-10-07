El grupo libanés chií Hezbolá llamó a un cierre de filas árabe e islámico con el movimiento palestino Hamas en el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre y en medio de negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel sobre el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la paz en Gaza.

"La seguridad, la estabilidad y el futuro de la región dependen de la unidad de posturas, la cooperación de los Estados árabes e islámicos y sus pueblos, y el cierre de filas en apoyo a la resistencia", señaló en un comunicado el grupo chií en un momento crucial por las negociaciones que se desarrollan en Egipto para el alto el fuego.

De estas conversaciones, Hamas aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino como propone el plan de Trump, pero rechazó "categóricamente" ceder la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según dijo a EFE una fuente palestina conocedora de las negociaciones.

Lee también Concluye primera ronda de conversaciones entre Hamas y mediadores en Egipto con "atmósfera positiva"

Para Hezbolá, las posturas de rechazo a la agresión israelí se tienen que traducir en "en acciones que disuadan a este enemigo, que solo entiende el lenguaje de la fuerza y ​​la confrontación".

Segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre. Foto: iStock

Asimismo, el grupo chií destacó que en el "segundo aniversario del inicio de la heroica batalla de Tormenta de Al Aqsa" -denominación del 7-O por Hamas- renueva "su compromiso de apoyar al resistente y firme pueblo palestino", y aseguró que seguirá el camino de la resistencia y del "mártir" Hassan Nasralá, líder histórico de Hezbolá asesinado en un bombardeo israelí a finales de septiembre de 2024.

"Esta gran ocasión histórica permanecerá inmortal en la historia, recordando a un pueblo que se alzó contra el ocupante que usurpó su tierra", expresó Hezbolá, y concluyó que "si Dios quiere, triunfarán" y Palestina "será devuelta por completo a su pueblo".

Lee también Trump urge a Hamas e Israel a "moverse rápido" en las negociaciones sobre un alto el fuego

Mientras, una delegación israelí y de Hamas prosiguen hoy negociando en la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij el denominado plan de Trump para Gaza, que contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes israelíes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos.

Después, habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 67.000 personas han muerto, la mayoría civiles, a causa de los ataques militares israelíes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc