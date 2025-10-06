Más Información

Sharm el Sheij. La primera ronda de conversaciones sobre Gaza entre y los mediadores terminó en Egipto en medio de una "atmósfera positiva", informó un medio vinculado al estado egipcio el martes.

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones continuarán el martes entre Hamas y los mediadores en la ciudad turística de Sharm el Sheij, donde una .

Un reporte del medio qatarí Al Jazeera también describió la reunión como positiva.

Tanto Hamas como Israel participan en negociaciones indirectas sobre los detalles de una propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un intercambio de prisioneros y rehenes y un alto el fuego a largo plazo.

En declaraciones a medios, el presidente estadounidense, Donald Trump, aplaudió las concesiones que, dijo, ha hecho Hamas.

"En Israel, decenas de miles de personas quieren la liberación de los rehenes y quieren que la cosa termine. Y creo que Hamas, todo lo que puedo decir, es que se han portado bien. Espero que sigan así. Creo que tendremos un acuerdo", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Agregó que el grupo islamista palestino "ha estado aceptando cosas que son muy importantes" y también dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido "muy positivo" y está "intentando cerrar el acuerdo".

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, participan en las conversaciones.

"Es un logro increíble y esta administración está trabajando muy duro para avanzar lo más rápido posible", declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Este es el plan de Trump para terminar con la guerra en Gaza

De acuerdo con el plan de Trump, la primera fase -que centrará las negociaciones en Egipto, estipula la liberación, por parte de Hamas, de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

El plan del presidente Trump propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

