Más Información
A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios
Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación
Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación
Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia
"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano
UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala
La Unión Europea (UE) duplicará sus aranceles a la importación de acero, que serán llevados de 25% al 50%, con el fin de "salvar nuestras acerías y empleos", anunció el vicepresidente de la Comisión, Stéphane Séjourné.
Para hacer frente a la competencia china considerada desleal, Europa también reducirá "a la mitad" las cuotas de acero que pueden importarse sin pagar aranceles, añadió en un mensaje publicado en X.
Lee también Arancel de 25% a camiones importados entra en vigor el 1 de noviembre, anuncia Trump
mcc