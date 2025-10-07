La Unión Europea (UE) duplicará sus aranceles a la importación de acero, que serán llevados de 25% al 50%, con el fin de "salvar nuestras acerías y empleos", anunció el vicepresidente de la Comisión, Stéphane Séjourné.

Para hacer frente a la competencia china considerada desleal, Europa también reducirá "a la mitad" las cuotas de acero que pueden importarse sin pagar aranceles, añadió en un mensaje publicado en X.

