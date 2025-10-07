El pleno del Congreso de la Ciudad de México designó, por unanimidad, a Nashieli Ramírez Hernández como titular de la Secretaría de la Contraloría General.

Tras ser designada, la expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad rindió protesta como contralora general por un periodo de seis años, sin posibilidad de reelección.

A esta toma de protesta acudió el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la consejera Jurídica, Eréndira Cruz Villegas. Al finalizar su toma de protesta, los gritos de “Contralora, Contralora” no se hicieron esperar.

A nombre de las comisiones unidas de Transparencia y la de Rendición de Cuentas, el diputado Víctor Hugo Romo fue el encargado de presentar este dictamen de designación y destacó que Ramírez Hernández se convirtió en un perfil ideal por su independencia política.

“Su trayectoria en defensa de los derechos humanos, su compromiso probado con la integridad pública y su independencia política la convierten en el perfil ideal para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de la capital. Con esta designación, la Ciudad de México da un paso firme hacia el fortalecimiento de un modelo de gobierno honesto, transparente y participativo.

Nashieli Ramírez toma protesta como nueva contralora de la CDMX. Fotos: Berenice Fregoso El universal

Con estos resultados la Ciudad de México reafirma su compromiso con la ética pública, la transparencia y el combate frontal a la corrupción”, destacó el presidente de la Comisión de Transparencia.

Al razonar su voto, el presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas, Gerardo Villanueva, destacó los perfiles que hubo en la terna que envió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 23 de septiembre, y destacó que lo que inclinó la balanza fue la visión del Congreso local de que cada decisión pública y acción de gobierno tengan un enfoque de derechos humanos, y que se acerque cada vez más a los derechos colectivos de las y los capitalinos.

El priista Omar García Loria confió en que la Contraloría General no se convierta en un instrumento de persecución, escudo partidista o refugio de complacencias.

La diputada Claudia Montes de Oca, del PAN, comentó que Nashieli Ramírez no sólo cuenta con la capacidad técnica para estar a la altura del cargo, sino que cuenta con la integridad ética y experiencia necesaria para esta encomienda.

Para poder tomar protesta a su nuevo cargo, Nashieli Ramírez renunció a partir de este 7 de octubre a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad.

En entrevista posterior, la nueva contralora descartó que vaya a existir una persecución política, pero adelantó que sí “habrá persecución a la corrupción”.

Asimismo, dijo que ser avalada por todos los partidos, es un mensaje de confianza.

