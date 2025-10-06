Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), presentó ante el Congreso de la Ciudad de México su renuncia al cargo.

La renuncia tendrá efectos a partir del primer minuto del martes 7 de octubre de 2025 de cara a buscar la titularidad de la Contraloría de la Ciudad de México.

Una vez que Ramírez Hernández deje la presidencia de la CDHCM las responsabilidades serán tomadas por Iván García Garate, el primer visitador de la Comisión.

García Garate encabezará las funciones de la CDHCM hasta que el Congreso capitalino designe a la persona que habrá de ocupar la titularidad de la Comisión.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Nashieli Ramírez dijo que entre los pendientes que se quedan en la Comisión de Derechos Humanos se encuentran temas del sistema de cuidados, trabajar en el derecho a la muerte digna y en el acompañamiento de la CDHCM al servicio público.

“Estamos hablando de pendientes para que la gente sienta viva y de todos los días la justicia, para que sienta viva y de todos los días los procesos de protección a su integridad y seguridad”, afirmó.

Ramírez Hernández, consideró como un honor el haber trabajado en la CDHCM y la posibilidad de seguir sirviendo, ahora en la Contraloría.

“Desde la trinchera que sea esta es la ciudad que yo amo y me da mucho orgullo seguir trabajando para ello”, aseguró.

