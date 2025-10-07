Más Información

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró la designación de como titular de la de la Ciudad de México, a quien calificó como una mujer con experiencia y autoridad moral para dirigir esta dependencia.

“Nos da mucho gusto que una mujer que ha tenido una experiencia importante de vigilancia, de tener para atender cualquier asunto público con la mayor dignidad, de honestidad y, sobre todo, de manera transparente y abierta a la población, pueda dirigir la Secretaría de la Contraloría”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina adelantó que convocará a Ramírez a participar en la audiencia ciudadana del Zócalo “para que podamos saludarla públicamente”, señaló.

