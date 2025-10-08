Más Información
Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca
Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México
Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice
Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso
Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas
Integrantes del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE), así como alumnos se manifestaron en la caseta de cobro de San Marcos de la autopista México-Puebla y en la la Vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro, para exigir que el gobierno del Estado de México cumpla demandas en beneficio de ese sector de la población.
Protestan maestros en la autopista México-Puebla
Maestros y estudiantes del Estado de México se manifestaron en la caseta de cobro de San Marcos de la autopista México-Puebla para exigir pagos y basificación. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Los manifestantes dieron paso libre a los automovilistas en la caseta de la autopista México-Puebla. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Maestros se manifiestan en la Vía Morelos
Profesores y estudiantes de varios planteles, bloquean ambos sentidos de la Vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro, para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de acuerdos. Foto: especial
De acuerdo con los maestros, las movilizaciones son para exigir igualdad salarial y reconocimiento laboral, bajo el lema "Trabajo igual, sueldo igual". Foto: especial
maot