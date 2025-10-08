Integrantes del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE), así como alumnos se manifestaron en la caseta de cobro de San Marcos de la autopista México-Puebla y en la la Vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro, para exigir que el gobierno del Estado de México cumpla demandas en beneficio de ese sector de la población.

Protestan maestros en la autopista México-Puebla

Maestros y estudiantes del Estado de México se manifestaron en la caseta de cobro de San Marcos de la autopista México-Puebla para exigir pagos y basificación. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Los manifestantes dieron paso libre a los automovilistas en la caseta de la autopista México-Puebla. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Maestros se manifiestan en la Vía Morelos

Profesores y estudiantes de varios planteles, bloquean ambos sentidos de la Vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro, para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de acuerdos. Foto: especial

De acuerdo con los maestros, las movilizaciones son para exigir igualdad salarial y reconocimiento laboral, bajo el lema "Trabajo igual, sueldo igual". Foto: especial

maot