Más Información

Trump confirma otro ataque a barco con drogas en el Caribe; sugiere operativos por tierra

Trump confirma otro ataque a barco con drogas en el Caribe; sugiere operativos por tierra

Pumas vs Chivas, en vivo; sigue aquí el partido de la jornada 12, Apertura 2025

Pumas vs Chivas, en vivo; sigue aquí el partido de la jornada 12, Apertura 2025

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Fallece el empresario Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Fallece el empresario Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Sheinbaum apuesta por tecnología; anuncia laboratorio de IA, drones y programa de satélites

Sheinbaum apuesta por tecnología; anuncia laboratorio de IA, drones y programa de satélites

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que se registró una en inmueble de la colonia Arcos de Centenario, en la , donde se registró una fuga de gas, se mitigó el riesgo y no hubo afectaciones mayores.

De acuerdo con el personal de vigilancia, un residente impactó su vehículo contra un muro en el que había una tubería de gas, lo que provocó el siniestro y que comenzara a salir el fluido, lo cual alarmó a los habitantes.

Mientras coordinaban el arribo de los servicios de emergencia, y por seguridad, los oficiales de la PBI apoyaron en el , entre los que se encontraban adultos mayores con dificultades para caminar.

Lee también

Momentos después se presentó personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como de Bomberos y personal de la empresa distribuidora del combustible, quienes coordinaron las labores para reparar la tubería dañada y descartar mayores riesgos para los residentes de aproximadamente 80 casas.

Una vez controlada la situación, y al verificar que no había riesgos para los habitantes, los uniformados de la PBI coordinaron el reingreso de quienes ahí habitan, apoyando a los adultos mayores quienes presentaban problemas de movilidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses