La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que se registró una fuga de gas en inmueble de la colonia Arcos de Centenario, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde se registró una fuga de gas, se mitigó el riesgo y no hubo afectaciones mayores.

De acuerdo con el personal de vigilancia, un residente impactó su vehículo contra un muro en el que había una tubería de gas, lo que provocó el siniestro y que comenzara a salir el fluido, lo cual alarmó a los habitantes.

Mientras coordinaban el arribo de los servicios de emergencia, y por seguridad, los oficiales de la PBI apoyaron en el desalojo de los habitantes, entre los que se encontraban adultos mayores con dificultades para caminar.

Momentos después se presentó personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como de Bomberos y personal de la empresa distribuidora del combustible, quienes coordinaron las labores para reparar la tubería dañada y descartar mayores riesgos para los residentes de aproximadamente 80 casas.

Una vez controlada la situación, y al verificar que no había riesgos para los habitantes, los uniformados de la PBI coordinaron el reingreso de quienes ahí habitan, apoyando a los adultos mayores quienes presentaban problemas de movilidad.

aov