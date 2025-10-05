Policías capitalinos detuvieron a tres integrantes del grupo delictivo de Lenin Canchola, estos se dedican a venta de drogas al menudeo en la zona poniente de la ciudadavidd y son generadores de violencia, pues se disputan ese negocio con grupos locales y del Estado de México, según la investigación.

Los imputados son dos hombres y una mujer quienes tenían 286 envoltorios con aparente droga y un arma de fuego corta.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados en campo circulaban sobre la avenida México 68 y su esquina con la calle Pocitos, en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, ahí observaron a dos sujetos que, al parecer, manipulaban envoltorios y los intercambiaban por dinero en efectivo, por lo que, al notar la posible comisión de un delito se aproximaron al lugar.

Al momento de marcarles el alto a los dos sujetos, un automóvil, color gris se les acercó a los oficiales y desde el interior, una mujer les apuntó con una pistola, por lo cual iniciaron una persecución, en tanto resguardaron a uno de los hombres que fue detenido en el punto.

Posteriormente, la conductora del vehículo se impactó con otro automóvil a la altura de las calles Flor de San Juan y Gloria, en la colonia Torres de Potrero, en la misma alcaldía, donde, con las precauciones del caso, junto con otro sujeto que viajaba en la parte de atrás, fue detenida.

Caen tres con drogas en Á0; los ligan con el grupo criminal de Lenin Canchola. Foto: Especial

Enseguida, les realizaron una revisión preventiva, como lo marcan los protocolos de actuación policial, tras la cual les aseguraron 46 bolsas transparentes con una hierba verde con las características de la marihuana, 191 bolsas color azul con posible cocaína en piedra, 49 bolsas transparentes con la misma sustancia en polvo, además de un arma de fuego corta, un cargador con 15 cartuchos útiles, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Por lo anterior, los policías detuvieron a las tres personas, la mujer de 45 años, y los hombres de 26 y 23 años de edad, les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación jurídica.

Cabe mencionar que, tras generar un cruce de información, se supo que la detenida, al parecer, forma parte de un grupo delictivo dedicado a la distribución, compra y venta de posibles narcóticos en diversas colonias de la alcaldía Álvaro Obregón.

