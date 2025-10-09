Más Información

Un total de 15 módulos de seguridad han sido rehabilitados a lo largo y ancho de la Ciudad de México, desde 2024 a la fecha, dio a conocer el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (), .

Actualmente hay otros 12 módulos de seguridad en proceso de intervención, lo que dará un total de para diciembre de este año.

“Rehabilitamos todas sus instalaciones, las eléctricas, las hidráulicas, las sanitarias, impermeabilizamos también el módulo; cambiamos también la herrería, la cancelería de estos espacios, y por supuesto, los ponemos guapos, los aplanamos, los pintamos y le damos una nueva imagen”, dijo.

Al encabezar la inauguración del módulo de seguridad Amacuzac, en la colonia Hermosillo, en Coyoacán, la jefa de Gobierno, , afirmó que se va a garantizar que la población tenga policía “día, tarde y noche”.

Reducen 27% los delitos en CDMX

Brugada Molina destacó que en Coyoacán se ha logrado una reducción del 27% en los delitos, pues pasaron de mil 870 en 2014 a mil 40 años, al corte de este 8 de octubre.

Advirtió que en muchos lugares de la CDMX, los módulos de seguridad -algunos construidos hace décadas- están en situación de abandono o no cuentan con elementos que vigilen.

La meta será rehabilitar 500 módulos de seguridad por toda la capital para el final de esta administración.

En su oportunidad, Pablo Vázquez Camacho, jefe de la Policía capitalina, destacó que cada uno de estos módulos cuentan con un punto de auxilio inmediato, presencia policial las 24 horas del día, los 365 días del año; así como personal dispuesto a escuchar y resolver las demandas en materia de seguridad de la población.

