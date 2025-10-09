Más Información

Para las personas que no cuentan con un trabajo o que buscan uno mejor, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo () de la Ciudad de México invita a las que se llevará a cabo el próximo 13, 16 y 23 de octubre en las alcaldías Iztacalco, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.

Estas jornadas se llevarán a cabo de las 10:00 a las 14:00 horas.

A través de su cuenta de X, la dependencia anunció que en el reclutamiento se llevará a cabo el 13 de octubre en Avenida Añil, esquina Río Churubusco, donde participarán empresas como GNP, Ecsan, Sanborns, Noan, entre otras.

La STyFE informó que también se llevará a cabo una jornada de reclutamiento en la alcaldía Magdalena Contreras el 16 de octubre en Luis Cabrera 1, San Jerónimo Lídice, en la que participarán empresas como Hotel Pedregal, Sanborns, Walmart, Hotel Holiday Inn, entre otras.

Mientras que en Venustiano Carranza la jornada se realizará el 23 de octubre en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, y participarán empresas como La Esperanza, Sigma, Nueva Walmart, entre otras.

La dependencia pidió acudir con solicitud de empleo elaborada o currículum, así como con identificación oficial y CURP.

